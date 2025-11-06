10 Kasım resmi tatil mi? Bankalar, üniversiteler, kargo firmaları, eczaneler, borsa, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da hayatını kaybetti. Ulu Önder’in hayatını kaybettiği bu anlamlı gün, her yıl düzenlenen çeşitli törenlerle anılıyor. 81 ilde anma etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenecek.

Resmi tatil günlerinde bankalar, üniversiteler, okullar, kargo firmaları, eczaneler, borsa, sağlık ocakları, hastaneler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” kapsamında 10 Kasım tarihi resmi tatil olmayacak. Kamu kurumları, eğitim ve sağlık kurumları açık olacak. İşte, konuya ilişkin detaylar…