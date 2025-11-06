10 Kasım resmi tatil mi? Bankalar, üniversiteler, kargo firmaları, eczaneler, borsa, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı?
06.11.2025 12:37
Haber Merkezi
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, yurt genelinde düzenlenecek anma etkinlikleriyle kutlanacak. 10 Kasım bu yıl, yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe denk gelecek. Ülkemizde milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlandığından kamu kurumları ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Kamu kurumlarının yanı sıra eczaneler, hastaneler, borsa, nüfus müdürlükleri hizmet vermiyor. Peki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil mi? İşte, mevzuatta yer alan bilgi…
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da hayatını kaybetti. Ulu Önder’in hayatını kaybettiği bu anlamlı gün, her yıl düzenlenen çeşitli törenlerle anılıyor. 81 ilde anma etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenecek.
Resmi tatil günlerinde bankalar, üniversiteler, okullar, kargo firmaları, eczaneler, borsa, sağlık ocakları, hastaneler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” kapsamında 10 Kasım tarihi resmi tatil olmayacak. Kamu kurumları, eğitim ve sağlık kurumları açık olacak. İşte, konuya ilişkin detaylar…
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Ülkemizde milli ve dini sahip günler resmi tatil olduğundan kamu kurumları çalışmıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 10 Kasım resmi tatil olmayacak.
Kanun kapsamında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil oluyor.
10 KASIM’DA KAMU KURUMLARI AÇIK OLACAK
10 Kasım bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. Atatürk'ü Anma Günü "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ve diğer işyerleri normal çalışma düzeninde açık olacaktır.
10 KASIM’DA ANMA TÖRENLERİ YAPILACAK
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu anlamlı gün, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşu ve anma törenleriyle yad ediliyor.