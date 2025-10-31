10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar tatil mi?

Dini, milli veya kültürel öneme sahip günler, ülkemizde resmi olduğundan kamu kurumları kapalı oluyor. 10 Kasım tarihinde Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına yurt genelinde birçok etkinlik düzenlenecek. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte, resmi tatil olan günler…

10 Kasım tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere okullarda, kamu kurumlarında Atatürk’ün hatırasının yaşatılmasına yönelik resmi törenler düzenlenecek.

Türkiye’de Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil oluyor. Peki 10 Kasım okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin bilgiler…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği 10 Kasım tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için önemli günlerin başında geliyor. 10 Kasım ulusal yas günü olması nedeniyle kamu kurumlarında ve okullarda özel anma programları düzenlenir.

10 Kasım bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. Atatürk'ü Anma Günü "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, belediyeler ve diğer işyerleri normal çalışma düzeninde açık olacaktır.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Oruç ibadetinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak ve 22 Mart’ta sona erecek. Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramI

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı









