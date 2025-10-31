10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar tatil mi?

10 Kasım tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere okullarda, kamu kurumlarında Atatürk’ün hatırasının yaşatılmasına yönelik resmi törenler düzenlenecek.



Türkiye’de Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil oluyor. Peki 10 Kasım okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin bilgiler…