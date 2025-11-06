10 Kasım resmi tatil mi, kamu kurumları kapalı mı? Pazartesi bankalar, eczaneler, nüfus müdürlükleri, eczaneler, sağlık ocağı ve üniversiteler açık mı?
06.11.2025 12:37
Son Güncelleme: 08.11.2025 08:53
Haber Merkezi
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, yeni haftanın ilk gününe denk geliyor. 81 ilde Atatürk’ü anmak için çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenecek. Resmi tatilde kamu kurumları kapalı olurken gözler 10 Kasım tarihine çevrildi. Mevzuatta yer alan bilgiye göre resmi tatillerde okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, eczaneler, hastaneler ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre 10 Kasım resmi tatil arasında yer almıyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da hayatını kaybetti. Ulu Önder’in hayatını kaybettiği bu anlamlı gün, her yıl düzenlenen çeşitli törenlerle anılıyor. 81 ilde anma etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenecek.
Resmi tatil günlerinde bankalar, üniversiteler, okullar, kargo firmaları, eczaneler, borsa, sağlık ocakları, hastaneler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” kapsamında 10 Kasım tarihi resmi tatil olmayacak. Kamu kurumları, eğitim ve sağlık kurumları açık olacak. İşte, konuya ilişkin detaylar…
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Ülkemizde milli ve dini sahip günler resmi tatil olduğundan kamu kurumları çalışmıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 10 Kasım resmi tatil olmayacak.
Kanun kapsamında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil oluyor.
10 KASIM’DA KAMU KURUMLARI AÇIK OLACAK
10 Kasım bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. Atatürk'ü Anma Günü "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ve diğer işyerleri normal çalışma düzeninde açık olacaktır.
10 KASIM’DA ANMA TÖRENLERİ YAPILACAK
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu anlamlı gün, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşu ve anma törenleriyle yad ediliyor.