10 Kasım'da bayraklar ne zaman yarıya indirilir?
09.11.2025 13:18
Birkan Erol
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olarak her yıl tüm yurtta saygı ve minnetle anılıyor. Anma programı çerçevesinde bayraklar yarıya indiriliyor. Peki, 10 kasım'da bayraklar ne zaman yarıya indirilir?
Her yıl 10 Kasım’da Türkiye genelinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde törenlerle anılıyor. Resmi tören takvimine göre, bayraklar 10 Kasım sabahı göndere çekiliyor, saat 09.05’te yarıya indiriliyor ve gün batımına kadar bu şekilde kalıyor. Gün batımında ise yeniden tam göndere çekilerek törenle indiriliyor.
10 KASIM'DA YAPILACAK BAYRAK TÖRENİ
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği 10 Kasım günü yapılacak törende Bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile direğin sağ ve solunda Bayrağa dönük olarak bulunan diğer iki öğrenci, Bayrak indirilmeden önce hazır ol duruşunda Bayrağı selamlar.
Törene katılanlar saat 9.05'te siren, komut veya boru sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşundabulunur. Varsa boru ile " Ti " işareti verilir.
Değişik: 20/02/2020 tarihli ve 3797068 sayılı Makam Onayı)Birden fazla bayrak direği bulunan okul/kurumlarda tören yapılacak direk dışındaki direklerde de çekili bayrak varsa, tüm bayraklar aynı anda ağır ağır yarıya kadar indirilir.
Tam gün öğretim yapan okul/kurumlarda; hafta tatili başında ve dinî bayramların bir gün öncesine rastlayan 10 Kasım'da, gün batımından önce bayrak töreni yapılması gerekiyorsa yarıya indirilen Bayrak/Bayraklar yerinde bırakılır ve tören seyyar direkli Bayrak ile yapılır.
Saygı duruşu ile birlikte meşaleler yakılır. Müdür veya müdür yardımcısının denetim ve gözetiminde, ikişer kişilik öğrenci grupları tarafından tören süresince Atatürk Büstü'nün sağ ve sol yanında saygı nöbeti tutulur.
10 Kasım'da ulusal yas nedeniyle İstiklal Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar indirilen Bayrak,gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.