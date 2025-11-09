10 Kasım'da bayraklar ne zaman yarıya indirilir?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği 10 Kasım günü yapılacak törende Bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile direğin sağ ve solunda Bayrağa dönük olarak bulunan diğer iki öğrenci, Bayrak indirilmeden önce hazır ol duruşunda Bayrağı selamlar.

Törene katılanlar saat 9.05'te siren, komut veya boru sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşundabulunur. Varsa boru ile " Ti " işareti verilir.