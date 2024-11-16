10 katlı bina kaydı: "Çıtırtılara uyandık, canımızı zor kurtardık"

SÜREKLİ KAYMA DEVAM EDİYOR

Harun Lafçı ise “Sürekli kayma devam ediyor. Şu an da tüm bina sakinleri olarak içeri giremiyoruz. Hala panik içerisindeyiz. Durum ne olacak bilemiyoruz. Bu inşaat halindeki binada her hangi bir müteahhit gelip insanlara durumu arz edip, özür dileyip, işlerini yapacaklarını söyleyebilirlerdi ama görmüş olduğunuz gibi inşaatın müteahhit hiç gelmedi” diye konuştu.