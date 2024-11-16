10 katlı bina kaydı: "Çıtırtılara uyandık, canımızı zor kurtardık"
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat genişletme çalışmaları dolayısıyla kazılan zemin kaydı. İnşaatın yakınındaki 10 katlı binada yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı. Apartman sakinleri, binadan gelen çıtırtı seslerine uyandıkları söyledi. İki metre kayan bina tamamen boşaltıldı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat genişletme çalışmaları dolayısıyla kazılan zemin, gece yağan yağmurun etkisiyle kaydı. İnşaatın hemen üzerindeki 10 katlı ve 36 daireli apartmanda oturan vatandaşlar korku içerisinde geceyi dışarıda, akrabalarında ve arabada geçirdi.