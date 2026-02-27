10 katlı binada yangın paniği. 21 kişi hastaneye kaldırıldı
27.02.2026 15:04
Batman'da 10 katlı binada yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Batman'da 10 katlı binada yangın paniği yaşandı.
Kardelen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bodrum katta elektrik kablolarında çıkan yangın, havalandırmadan çatıya ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.