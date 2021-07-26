10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar

Bursa’da düğün pastası maketi, kimliği belirsiz kişilerce otomobil tavanına yüklenerek çalındı.

İHA 26.07.2021 - 10:49

10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar - 1
Bursa'da 2 metrelik düğün pastası maketi kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar - 2
Olay, gece saat 03.30 sıralarında Osmangazi'nin Millet Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda gerçekleşti.
10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar - 3
İş yeri sahibi sabah geldiklerinde yaklaşık 2 yıldır dükkanın önünde duran 10 katlı düğün pastasının olmadığını fark etti.
10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar - 4
Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, pastanın gece otomobille gelen iki kişi tarafından otomobilin tavanına yüklenerek çalındığını fark etti.
10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar - 5
Daha önce böyle bir hırsızlık ile karşılaşmadığını belirten dükkan sahibi Ertekin Er, ’’Biz burada maket düğün pastası, dekorasyon ürünleri ve hediyelik eşya yapıp satıyoruz. Müşteriye ürün tanıtmak için kapının önünde duran pastayı göstermeye çıktık. Baktık ki yerinde yeller esiyor" dedi.
10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar - 6
Olayı "traji komik" olarak tanımlayan Er, "Arkadaşlar 2 metrelik pastayı araca yükleyip götürüyorlar. Neden çaldıkları ile ilgili bir fikrimiz yok. Çalınan pastanın yaklaşık değeri bin 500 lira. Ürünlerimizi burada kendimiz üretiyoruz. Hazır bir üründü, biz de onu orada numune olarak saklıyorduk. Yağmurdan, sıcaktan ve soğuktan etkilenmediğini göstermek için teşhir ediyorduk. Yaklaşık 2 yıldır da orada duruyordu’’ diye konuştu.
10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar - 7
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri zanlıları arıyor.
10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar - 8

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