10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürücekler: Köylülerin riskli patika yol çalışması
Rize'nin Çayeli ilçesinde Derecik köyü halkı evlerine daha kısa yoldan ulaşmak için yeni bir yöntem buldu. Heyelanlı dik yamaçta patika yol açma çalışması başlatan köylüler, yeni heyelan riskine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Köylülerin amacı ise yaklaşık 10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürmek.
İlçenin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde 21 Ekim'de şiddetli sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
Heyelanda daha önce tedbir amaçlı boşaltılan iki katlı iki ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.