10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürücekler: Köylülerin riskli patika yol çalışması

Rize'nin Çayeli ilçesinde Derecik köyü halkı evlerine daha kısa yoldan ulaşmak için yeni bir yöntem buldu. Heyelanlı dik yamaçta patika yol açma çalışması başlatan köylüler, yeni heyelan riskine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Köylülerin amacı ise yaklaşık 10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürmek.

10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürücekler: Köylülerin riskli patika yol çalışması - 1

İlçenin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde 21 Ekim'de şiddetli sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

Heyelanda daha önce tedbir amaçlı boşaltılan iki katlı iki ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürücekler: Köylülerin riskli patika yol çalışması - 2

Dere yatağına akan toprak nedeniyle bölgede gölleşme oluşurken hasar gören köy yolu, ulaşıma kapandı.

10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürücekler: Köylülerin riskli patika yol çalışması - 3

24 saatte metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü belirlenen bölgede; ekipler inceleme, hasar tespiti ve heyelan temizleme çalışması başlattı.

10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürücekler: Köylülerin riskli patika yol çalışması - 4

KÖY HALKINDAN ÇÖZÜM

Heyelan nedeniyle yolu kapanan ve farklı güzergahtan köylerine ulaşım sağlayan yöre halkı, bir araya gelerek evlerine daha kısa yoldan gitmek amacıyla toprağın kaydığı dik yamaçta patika yol açmak için çalışma başlattı.

10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürücekler: Köylülerin riskli patika yol çalışması - 5

Yeni heyelan riskine rağmen çalışmalarını sürdüren Müreli Mahallesi'nde yaşayanlar, kazma ve küreklerle açtıkları patika ile yaklaşık 10 kilometrelik yolu 500 metre mesafeye düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Patika yolla iki mahalleyi birleştirmek istediklerini anlatan Adem Külünkoğlu, mahallenin yolunun iki aydır kapalı olduğuna dikkat çekti.

10 kilometrelik yolu 500 metreye düşürücekler: Köylülerin riskli patika yol çalışması - 6

Külünkoğlu, "Köylüler olarak toplandık, patika bir yol yapmaya çalışıyoruz. Bazılarımız bu taraftan, bazılarımızda karşı taraftan olmak üzere mahalleye patika bir yol bağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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