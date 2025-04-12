10 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor: Tarihe tanıklık etmiş saatleri tamir ediyor
Gaziantep'te babasından kalan 10 metrekarelik dükkanında antika saatleri tamir eden 57 yaşındaki Cengiz Altunbaş, aşkla yaptığı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.
Yarım asırdır babasından öğrendiği mesleği ondan kalan 10 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışan Cengiz Altunbaş, yıllardır baba mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Saat tamirciliğini Gaziantep'in tanınmış ustalarından olan babası merhum Ali Rıza Altunbaş'tan öğrenen Altunbaş, yıllardır kendisine getirilen eski, bozuk ve antika saatleri teknolojiye yenilmeden ve zamana direnerek tamir ediyor.
Baba mesleğini yıllardır Karagöz Mahallesi'nde bulunan Yaşayan Müze Tarihi Gümrük Han karşısında bulunan dükkanında devam ettiren Altunbaş, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürmekle birlikte baba mesleğine de sahip çıkıyor. Henüz 7 yaşında iken saat ustası babasının yanında çırak olarak mesleğe ilk adımını atan Altunbaş, 15 yaşında iken saat tamirciliğini öğrendi. Tamamen el işçiliği ile üretilen antika değerinde olan saatlerin tamir ve onarımını yapan Altunbaş, 16'ıncı yüzyıldan günümüze kadar gelen 50-100 yıllık çalışmayan ve işlevini kaybetmiş antika saatlerin eksik ya da bozulmuş mekanik parçalarını yeniden üreterek tamir ediyor.