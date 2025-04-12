10 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor: Tarihe tanıklık etmiş saatleri tamir ediyor

Antika saatlerden tamir edemediği saat olmadığını ifade eden Altunbaş, "Antika saatleri, duvar saati, kol saati, cep saati ve diğer tüm saatleri tamir ediyoruz. 60-70 ve 100 yıllık saatler tamir için geliyor. Dededen ve babadan kalmış, artık eskimiş saatler geliyor. Bu saatleri tekrar çalıştırıyoruz. Antika olan saatlerin tamirini ve bakımını yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Mesleğinin kolay bir meslek olmadığını belirten Altunbaş, "Mesleğimiz çok sabır gerektiren bir meslek. Tamir için bir saat getiriliyor, tamiri için saatlerce emek veriyoruz. Yarım gün veya bir gün tamiri süren saatler oluyor. Bozuk olan bir saati tamir edip çalıştırmak çok güzel bir duygu ve o saatin yeniden çalışması insana haz veriyor" diye konuştu.