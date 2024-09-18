10 milyon dolarlık kurşun: "Beni öldürseler de parayı vermeyeceğim"
Adana'da 10 milyon dolar haraç vermediği için önce iki evladı sonra da petrol istasyonu kurşunlanan S.Ü.'nün son olarak da kafesi ve petrol istasyonu kundaklandı. Haraç vermeyi kabul etmeyen S.Ü., "Beni öldürseler de haraç vermeyeceğim." dedi.
Adana'da yaşayan petrol istasyonu ve kafe sahibi 68 yaşındaki S.Ü.'ün yeğeni Ö.Ü., İstanbul'da geçtiğimiz senelerde iş kurdu. Ancak bir süre sonra Ö.Ü.'nün işleri kötüye gidince battı ve bunun üzerine babası M.Ü. (52) ile birlikte amcası S.Ü.'den para talep etti. S.Ü., para vermeyi kabul etmeyince geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir grup ile anlaşan Ö.Ü., amcasının merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki hem petrol istasyonunu hem de kafesini kurşunlattı.