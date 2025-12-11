10 saat boyunca yanan fabrikanın son hali

11.12.2025 12:11

İHA

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan fabrikadaki yangın, iş yerini enkaza döndürdü.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de, 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle dün yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

 

Yangın yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

CAN KAYBI YOK

Olay sırasında fabrikada bulunan 70 işçi, herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi.

 

AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahalede, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre illerden gelen takviye ekiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 262 personel ve 52 araç görev yaptı. 

Gün ağarınca fabrikanın son hali görüntülendi.

 

Havadan çekilen görüntülerinde, üretim tesislerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği, çatının büyük bir kısmının çöktüğü, depo ve üretim alanlarının tamamen yandığı görüldü.

Yangın nedeniyle ciddi hasar gören fabrikanın tam sigorta ve kasko güvencesi bulunduğu, hasar tespitlerinin ardından üretim faaliyetlerinin yeniden başlayabilmesi için ilgili kurumlar tarafından destek sağlanacağı ifade edildi.