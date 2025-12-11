10 saat boyunca yanan fabrikanın son hali

Yahşihan ilçesindeki OSB'de, 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle dün yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangın yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.