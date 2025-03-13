10 soruda Siber Güvenlik Kanunu'nda merak edilenler
Siber Güvenlik Kanunu ile siber saldırılara karşı yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Siber güvenlik kapsamında elde edilen kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektirecek sebepler ortadan kalkması halinde yok edilecek. Siber saldırı gerçekleştirenlere 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. İşte son 10 soruda merak edilenler ve yanıtları...
Siber Güvenlik Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kanuna göre, siber güvenlik milli güvenliğin ayrılmaz parçası olacak. Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olarak tanımlanıyor.
Siber saldırılara karşı yeni uygulamalar hayata geçirilecek, MGK'ye benzer yapıda Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında "Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı, çeşitli görevler üstlenecek.
Türkiye Cumhuriyeti unsurlarına siber saldırıda bulunanlara 12 yıl hapis cezası