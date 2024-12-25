10 soruda Suriyelilerin geri dönüşleri: Kaç Suriyeli geri döndü?, Yaş ve cinsiyet dağılımları ne?, En çok hangi ilde geri dönüş yaşandı?
Geçici koruma altındaki sığınmacıların Suriye'ye gönüllü dönüşleri devam ediyor. Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili bir çok soru da merak ediliyor. Türkiye'de kaç Suriyeli var?, Kaç Suriyeli geri döndü?, Dönenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı ne?, En çok Suriyeli hangi ilden geri döndü? Bütün bu soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geri dönüşlerle ilgili son bilgileri paylaştı.
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmeye başladılar.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.