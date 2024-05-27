10 soruda vekaletle kurban kesimi: Vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?
Kurban Bayramı'na bir aydan kısa bir süre kaldı. 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 4 gün boyunca gerçekleşecek. Vatandaşlar, "Vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?" diye arama yaparken 10 soruda kurban kesimiyle ilgili merak edilenleri derledik.
İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak.
Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgilerle, vekaletle kurban organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususları 10 soruda derlendi.