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10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Zonguldak’ta teknesiyle açıldığı denizde 10 ton istavrit ve mezgit yakalayan Çağrı Eliyazıcı, balıkların kilosunu 50 liradan satmaya başladı. Eliyazıcı, “Dün akşam bereketli bir balığa denk geldik. Bunu da halkımıza 50 liradan sunmaya karar verdik. Masrafları düştükten sonra gelirini de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız ramazan dolayısıyla” dedi.

10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak - 1

Zonguldak’ta Çağrı Eliyazıcı’ya ait balıkçı teknesi, 9 kişilik mürettebatıyla dün avlanmak için Karadeniz’e açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak - 2

Kozlu ilçesi açıklarında ağ atan balıkçılar 10 ton istavrit ve mezgit yakaladı.

10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak - 3

Eliyazıcı, balıkları kilosu 50 liradan satışa çıkardı. Vatandaşlar, ucuz balığa yoğun ilgi gösterdi.

10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak - 4

Kentteki diğer balıkçı tezgahlarında ise mezgit 150, istavrit 100 liradan satışa sunuldu.


10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak - 5

Satıştan elde edeceği geliri ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacağını ifade eden Eliyazıcı, “Dün akşam bereketli bir balığa denk geldik. Bunu da halkımıza 50 liradan sunmaya karar verdik.

10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak - 6

Masrafları düştükten sonra gelirini de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız ramazan dolayısıyla. Bütün halkımızı desteğe bekliyoruz

10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak - 7

Talep güzel, balık bitmek üzere. Teknemiz 15 metre, toplam 10 ton istavrit ve mezgit olmak üzere balık tutuldu, 9 kişiyle Kozlu açıklarında” dedi.

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