10 ton balıkla döndü: Kilosunu 50 liradan satışa çıkardı, gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Zonguldak’ta teknesiyle açıldığı denizde 10 ton istavrit ve mezgit yakalayan Çağrı Eliyazıcı, balıkların kilosunu 50 liradan satmaya başladı. Eliyazıcı, “Dün akşam bereketli bir balığa denk geldik. Bunu da halkımıza 50 liradan sunmaya karar verdik. Masrafları düştükten sonra gelirini de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız ramazan dolayısıyla” dedi.
Zonguldak’ta Çağrı Eliyazıcı’ya ait balıkçı teknesi, 9 kişilik mürettebatıyla dün avlanmak için Karadeniz’e açıldı.