10 ton hamsi tüketildi: Binlerce vatandaş akın etti
Ordu’nun ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde 5’incisi düzenlenen, binlerce vatandaşın katıldığı ve yaklaşık 10 ton hamsinin tüketildiği geleneksel hamsi festivali renkli görüntülere sahne old
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği ve bu yıl 5’incisi düzenlenen hamsi festivali vatandaşların akınına uğradı. Güneşli havanın da etkisiyle hamsi ızgara, pancar çorbası, cevizli helva gibi yiyeceklerin ikram edildiği festivale ilçe dışından da çok sayıda vatandaş geldi.