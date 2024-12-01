10 ton hamsi tüketildi: Binlerce vatandaş akın etti

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, farklı illerden ve ilçelerden de katılımların olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 10 ton hamsimizi bugün misafirlerimiz ikram ediyoruz. Sadece hamsi değil, pancar çorbası, mısır ekmeği ve cevizli helva ikramlarımız oluyor. Festivalde çeşitli etkinliklerimiz de oluyor. havanın güneşli olması da ayrıca güzel bir fırsat oldu. Bu etkinlik her yıl Perşembe ilçemizden bekleniyor, burası balıkçılığın merkezi olunca ev sahipliği de bize düşüyor. Biz de bu ev sahipliğini milletimiz ile birlikte yapmaktan gayet memnunuz” ifadelerine yer verdi.