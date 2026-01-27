10 ton kokain operasyonunda yeni görüntü. Bebeğine uyuşturucuyu masal gibi anlattı
27.01.2026 10:56
Son Güncelleme: 27.01.2026 10:57
NTV - Haber Merkezi
Atlantik Okyanusu'nda 10 ton uyuşturucu yakalanan gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 10 kişiden biri uluslararası uyuşturucu şebekesinin elebaşı Çetin Gören'di. Gören'in cep telefonundan çıkan bir görüntü polisi bile şaşırttı.
Uyuşturucu sevkıyatıyla ilgili ayrıntıları kızına masal anlatır gibi anlattı. Görüntüler uluslararası uyuşturucu şebekesinin elebaşı olarak nitelendirilen Çetin Gören'in cep telefonundan çıktı.
Atlantik’te ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya ilişkin soruşturma çok yönlü sürerken, tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Çetin Gören’e ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada Gören’in cep telefonundaki video kayıtları güvenlik güçleri tarafından incelendi.
İncelemelerde, 15 Kasım 2025 tarihinde çekilen iki ayrı videoda Gören’in bebeğine masal olarak anlattığı konuşmaların aslında Güney Amerika merkezli uyuşturucu sevkıyatına ilişkin ayrıntılar içerdiği tespit edildi.
Örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçlarından tutuklanan Gören'in cep telefonundaki video kaydında, “bitkiler ve çiçekler” üzerinden yaptığı anlatımda kokain ve marihuanaya doğrudan atıfta bulunduğu, farklı ülkelerden temin edilen uyuşturucu maddelerin özelliklerini karşılaştırdığı belirlendi.
Bu videoda Gören’in, “Çiçekler ikiye ayrılır. Birinci koka çiçeği, ikinci marihuana çiçeği. Marihuana çiçekleri bunların özü. Tabii İspanya otu var, ondan sonra Arnavut otu var, Tayland otu var.., " dediği öğrenildi.
Yetkililer, söz konusu video kayıtlarının soruşturma dosyasına delil olarak girdiğini bildirdi.
Atlantik Okyanusu'nda, Kanarya Adaları açıklarında "Tuz" yüklü olduğu beyan edilen gemide ele geçirilen 10 ton kokaine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.
10 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
İspanyol polisi, 11 Ocak 2026'da Atlantik Okyanusu'nda ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda şimdiye kadarki en büyük kokain miktarını ele geçirmişti.
İspanya Ulusal Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre uzağında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı, "United S" adlı bir gemiye 11 Ocak Pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokainin bulunduğunu belirtmişti.
Bunun şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu kaydeden İspanyol polisi, söz konusu geminin Brezilya'dan yola çıktığını ve bir Avrupa limanına ulaşmak üzere seyrettiğini belirtmişti.
4'ü Türk vatandaşı mürettebat 13 kişinin yakalanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış, İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da 1'er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı duyurulmuştu.
Gemi mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduğunun tespit edildiğini belirten Başsavcılık şüpheliler Çetin Gören ve Ahmad Almassri ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına el koymuştu.
MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU
Soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 12 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlanmıştı.
Savcılık şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can'ı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
10 zanlı "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlamalarıyla tutuklanmış Sulh Ceza Hakimliği Aslan ve Aymen hakkında da adli kontrol kararı vermişti.