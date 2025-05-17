10. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI: Af yasası çıkacak mı, mahkumlara genel-kısmi af gelecek mi? Adalet Bakanı detayları açıkladı
10. Yargı Paketi çalışmaları tamamlanırken gözler Meclis’e çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yeni yargı paketi çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni çalışmada ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair maddeler yer alıyor. Denetimli serbestlik uygulaması, koşullu salıverme, uygulamalarına yönelik çalışmalar taslakta yer aldı. 10. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM’ye sunulacak onaylanması durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Mahkumlar ve mahkum yakınları ise afla ilgili son dakika gelişmelerini yakından tkaip ediyor. Bakan Tunç son açıklamasında toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler olduğunun altını çizdi. Peki 10. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman yasalaşacak? Genel af, kısmi af çıkacak mı? İşte, Yeni yargı paketi çalışmalarında son durum…
Uzun süredir gündemde yer alan 10. Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi. Geniş kapsamlı olarak üzerinde çalışılan yargı paketinin yanında ikinci bir çalışma daha yapılacak. Bu çalışmada ise hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Hatay’da adalet sarayı temel atma töreninde konuşan Yılmaz Tunç, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili çalışmalar olduğunu aktardı. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlarda yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler olduğunu vurgulayan Tunç, bazı televizyon kanallarında dezenformasyon amaçlı paylaşımlara vurgu yaparak inanılmaması gerektiğini aktardı. Peki 10. Yargı Paketi’nde af var mı, maddeler neler? İşte,çalışmaya ilişkin detaylar…