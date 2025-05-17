10. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI: Af yasası çıkacak mı, mahkumlara genel-kısmi af gelecek mi? Adalet Bakanı detayları açıkladı

10. Yargı Paketi çalışmaları tamamlanırken gözler Meclis’e çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yeni yargı paketi çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni çalışmada ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair maddeler yer alıyor. Denetimli serbestlik uygulaması, koşullu salıverme, uygulamalarına yönelik çalışmalar taslakta yer aldı. 10. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM’ye sunulacak onaylanması durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Mahkumlar ve mahkum yakınları ise afla ilgili son dakika gelişmelerini yakından tkaip ediyor. Bakan Tunç son açıklamasında toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler olduğunun altını çizdi. Peki 10. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman yasalaşacak? Genel af, kısmi af çıkacak mı? İşte, Yeni yargı paketi çalışmalarında son durum…

10. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI: Af yasası çıkacak mı, mahkumlara genel-kısmi af gelecek mi? Adalet Bakanı detayları açıkladı - 1

Uzun süredir gündemde yer alan 10. Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi. Geniş kapsamlı olarak üzerinde çalışılan yargı paketinin yanında ikinci bir çalışma daha yapılacak. Bu çalışmada ise hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Hatay’da adalet sarayı temel atma töreninde konuşan Yılmaz Tunç, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili çalışmalar olduğunu aktardı. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlarda yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler olduğunu vurgulayan Tunç, bazı televizyon kanallarında dezenformasyon amaçlı paylaşımlara vurgu yaparak inanılmaması gerektiğini aktardı. Peki 10. Yargı Paketi’nde af var mı, maddeler neler? İşte,çalışmaya ilişkin detaylar…

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10. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI: Af yasası çıkacak mı, mahkumlara genel-kısmi af gelecek mi? Adalet Bakanı detayları açıkladı - 2

10. YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?

Adalet Bakanlığı tarafından taslak çalışması tamamlanan yeni yargı paketinde genel affa ilişkin bir madde bulunmuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yargı Paketi'nin, iddia edildiği gibi bir genel af değil, bir infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

10. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI: Af yasası çıkacak mı, mahkumlara genel-kısmi af gelecek mi? Adalet Bakanı detayları açıkladı - 3

YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada ceza adaleti sistemi ile ilgili olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili ceza adaletini ve suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek önemli düzenlemeler olduğunu vurguladı.

10. Yargı Paketi’nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığı dair önemli maddeler yer alıyor.
Adalet Bakanı, 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

10. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI: Af yasası çıkacak mı, mahkumlara genel-kısmi af gelecek mi? Adalet Bakanı detayları açıkladı - 4

BAKAN TUNÇ DEZENFORMASYONA KARŞI UYARDI

Dün basında ve bazı televizyon kanallarında, yeni yargı paketi kapsamında ceza adaleti sistemiyle ilgili hazırlanan taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunulduğuna dikkati çeken Tunç, kesinlikle bunlara inanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Neymiş 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış, 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz kritik dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz."

10. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI: Af yasası çıkacak mı, mahkumlara genel-kısmi af gelecek mi? Adalet Bakanı detayları açıkladı - 5

ÖNCE MECLİS’TE GÖRÜŞECEK

40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi.

10. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI: Af yasası çıkacak mı, mahkumlara genel-kısmi af gelecek mi? Adalet Bakanı detayları açıkladı - 6

Buna göre; Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili teklif kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak. Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından 10. Yargı Paketi'ne ilişkin yasa teklifi önce Meclis'ten geçecek ve daha sonra da Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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