10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek?

Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemdeki son dakika haberleri ve son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla adalet sisteminde köklü değişiklikler içeren 10. Yargı Paketi, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. İnfaz düzenlemesi özellikle, denetimli serbestlik süresi, ceza indirimi ve mahkumlara af gibi konular etrafında şekilleniyor. On binlerce kişi ise 10. Yargı Paketi'nin ne zaman Meclis'e sunulacağını ve yasalaşacağı tarihi merak ediyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, canlı yayında yeni yargı paketine ilişkin komisyona sunulacak bazı maddeleri açıkladı. Peki, 10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri neler? 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek?

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 1

2025 yılında Adalet Bakanlığı tarafından gündeme getirilen Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak olan 10. Yargı Paketi'nin maddeleri içinde mahkumlara af ve denetimli serbestlik gibi konuların olup olmadığı da merak ediliyor. Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada, Yeni Yargı Paketi'nin ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getireceğini, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemelerin yer alacağı belirtilmişti. Peki, 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, mahkumlara af çıkacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 2

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde uzun süredir çalışılan 10. Yargı Paketi'nin 29 Mayıs 2025 tarihinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Yetkililer, paketin kısa süre içinde Meclis gündemine alınarak komisyonlarda görüşülmeye başlanacağını ifade ediyor.

Yargı paketi düzenlemesinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte net tarih açıklanacak.

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 3

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Tunç, Hatay'da adalet sarayı temel atma töreninde yeni yargı paketi hakkında konuştu.

Son 23 yılda hukuk ve adalet alanında reform denilebilecek sessiz devrimi hayata geçirdiklerini bildiren Tunç, yargı alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Önemli hedeflerinin olduğuna değinen Tunç, "İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." bilgisini paylaştı.

Dün basında ve bazı televizyon kanallarında, yeni yargı paketi kapsamında ceza adaleti sistemiyle ilgili hazırlanan taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunulduğuna dikkati çeken Tunç, kesinlikle bunlara inanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Neymiş 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış, 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz kritik dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz."

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 4

10. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Meclis komisyonuna sunulan 10. Yargı Paketi maddelerini canlı yayında açıkladı.

İşte madde madde yeni yargı paketi;

1- Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ile toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.

2- Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz.

3- Hükümlülerin aldıkları ceza ile orantılı olarak belirli bir süre cezaevinde geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

4- Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik öngörmüyoruz.

5- İkinci kez mükerrer suçlara denetimli salı vermelerine imkan sağlıyoruz.

6- Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz.

7- Hastalık ve engellilikte, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında Adli Tıp'tan alınacak rapor doğrultusunda konutta geçirmeyi getiriyoruz."

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 5

DENETİMLİ SERBESTLİK PROBLEMLERİ GİDERİLECEK

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 6

İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yargı Paketi infaz düzenlemesinden hangi mahkumların yararlanabileceğiyle ilgili Meclis toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Abdullah Güler, düzenlemenin 19 bin 800 mahkumu kapsadığını söyledi.

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 7

NE ZAMAN YASALAŞIR?

Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin bu hafta sona ermeden Meclis’e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 8

İNFAZ DÜZENLEMESİYLE MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Yeni yargı paketiyle birlikte özellikle cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltmaya yönelik bazı infaz düzenlemeleri gündeme geldi. Ancak kamuoyunda sıkça dile getirilen “genel af” ya da “şartlı tahliye affı” gibi ifadeler resmi açıklamalarda yer almıyor.

Yine de bazı suç gruplarına yönelik denetimli serbestlik süresinin uzatılması, iyi hal uygulamalarının genişletilmesi ve bir kısım suçlar için ceza indirimi gibi düzenlemeler üzerinde çalışıldığı bildiriliyor.

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve son gelişmeler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesinden kimler faydalanabilecek? - 9

MAHKUM YAKINLARI VE KAMUOYU BEKLEMEDE

Özellikle uzun süredir cezaevinde bulunan mahkumların yakınları, yeni düzenlemelerin bir nebze de olsa ceza sürelerini azaltmasını umut ediyor. Sosyal medya platformlarında #YargıPaketi2025 etiketiyle yapılan paylaşımlar, toplumun geniş kesimlerinin paketi yakından takip ettiğini gösteriyor.

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