10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi son gelişmeler: Mahkumlara af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?
Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 10. Yargı Paketinde taslak çalışma tamamlandı. Bakan Yılmaz Tunç, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 40 maddeden oluşan yeni yargı paketi çalışmasında infaz düzenlemesinin yer aldığı aktaran Yılmaz Tunç, afla ilgili merakla beklenen soruları cevaplandırdı. 10. Yargı Paketinde belirli bir yaşın üzerinde ve hasta mahkumlara ilişkin düzenlemeler olduğunun sinyallerini verdi. Peki Mahkumlara af çıkacak mı,genel af var mı? 10.Yargı Paketi neleri kapsıyor? İşte, yeni yargı paketi çalışmalarına ilişkin detaylar…
Yeni Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis’e sunulacak ve kabul oylamasına çıkacak. Milletvekillerinin onaylamasının ardından TBMM Başkanlığı’na görüşülecek. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç özellikle sosyal medyada ortaya atılan 55 bin hükümlünün affedileceğine ilişkin iddiayı yalanlarken çalışmanın detaylarını aktardı.31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde olmayan ancak suç işleyenlerin yargılamadaki gecikme sebebiyle daha önceki düzenlemeden yararlanamadığının altını çizen Bakan Tunç, talep doğrultusunda düzenleme olacağını vurguladı. Peki 10. Yargı Paketinde af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, Bakan Tunç’un yaptığı açıklama…