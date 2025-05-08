10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi son gelişmeler: Mahkumlara af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?

Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 10. Yargı Paketinde taslak çalışma tamamlandı. Bakan Yılmaz Tunç, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 40 maddeden oluşan yeni yargı paketi çalışmasında infaz düzenlemesinin yer aldığı aktaran Yılmaz Tunç, afla ilgili merakla beklenen soruları cevaplandırdı. 10. Yargı Paketinde belirli bir yaşın üzerinde ve hasta mahkumlara ilişkin düzenlemeler olduğunun sinyallerini verdi. Peki Mahkumlara af çıkacak mı,genel af var mı? 10.Yargı Paketi neleri kapsıyor? İşte, yeni yargı paketi çalışmalarına ilişkin detaylar…

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi son gelişmeler: Mahkumlara af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 1

Yeni Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis’e sunulacak ve kabul oylamasına çıkacak. Milletvekillerinin onaylamasının ardından TBMM Başkanlığı’na görüşülecek. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç özellikle sosyal medyada ortaya atılan 55 bin hükümlünün affedileceğine ilişkin iddiayı yalanlarken çalışmanın detaylarını aktardı.31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde olmayan ancak suç işleyenlerin yargılamadaki gecikme sebebiyle daha önceki düzenlemeden yararlanamadığının altını çizen Bakan Tunç, talep doğrultusunda düzenleme olacağını vurguladı. Peki 10. Yargı Paketinde af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, Bakan Tunç’un yaptığı açıklama…

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10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi son gelişmeler: Mahkumlara af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 2

10. YARGI PAKETİ 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?

10. Yargı Paketi düzenlemesine ilişkin taslak çalışma tamamlandı. 40 maddeden oluşan çalışmada ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik kovuşturma ve infaz aşamalarında önemli hususlar değerlendirildi.

Yeni Yargı Paketine ilişkin Meclis’te önümüzdeki günlerde görüşmeler başlayacak. Meclis’te görüşülecek düzenleme milletvekillerinin onayına sunulacak ve ardından TBMM Başkanlığı’na gidecek. Düzenlemeye onay çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Taslak çalışmanın en geç Mayıs ayında Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi son gelişmeler: Mahkumlara af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 3

YENİ YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada herhangi bir af söz konusu olmadığını dile getirmişti. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olduğunun altını çizen Bakan Tunç açıklamasında “ Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi. 

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesi son gelişmeler: Mahkumlara af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 4

COVİD İZNİYLE İLGİLİ YENİ ÇALIŞMA OLABİLİR

Bakan Tunç açıklamasında covid izniyle ilgili 2023’de alınan kararı hatırlatarak “ açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı.” ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında ise “ Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023’te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil. “ dedi.





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