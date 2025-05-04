10. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af veya kısmi af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi?
10. Yargı Paketi’nde taslak çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte gözler maddelerine çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç düzenlemeye ilişkin detayları aktardı. 40 maddeden oluşan yeni düzenlemeyle birlikte soruşturma, kovuşturma, infaz aşamasında ceza adalet sisteminin daha etkin olması amaçlanıyor. Taslak çalışma milletvekillerine iletilecek TBMM’de görüşülüp onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Mahkum ve mahkum yakınları ise infaz düzenlemesinde af, kısmi af veya genel affa ilişkin maddeler olup olmadığını yakından takip ediyor. Peki 10. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi? İnfaz düzenlemesi affı kapsıyor mu? İşte, 10. Yargı Paketi’nin kapsamı…
Özellikle pandemi döneminde yapılan yeni yasal düzenlemelerle birlikte kamuoyunda af beklentisi giderek arttı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yeni yargı paketiyle ilgili detayları aktarırken af gündemi tartışmalarına son noktayı koydu. Yeni atılacak adımlarla birlikte ceza adalet ve cezalardaki caydırılığa dair önemli maddeler bulunuyor. 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına ağırlık verildi. Pandemi döneminde 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandı. Kovid düzenlemesi olarak da bilinen çalışmadan cezaları belli olmayanlar ise faydalanamadı. Bu gelişmeyle birlikte yeni yargı paketinde beklenti oluştu. Peki İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi, maddeleri neler? İşte, çalışmalara ilişkin yapılan açıklama…