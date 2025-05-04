10. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af veya kısmi af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi?

10. Yargı Paketi’nde taslak çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte gözler maddelerine çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç düzenlemeye ilişkin detayları aktardı. 40 maddeden oluşan yeni düzenlemeyle birlikte soruşturma, kovuşturma, infaz aşamasında ceza adalet sisteminin daha etkin olması amaçlanıyor. Taslak çalışma milletvekillerine iletilecek TBMM’de görüşülüp onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Mahkum ve mahkum yakınları ise infaz düzenlemesinde af, kısmi af veya genel affa ilişkin maddeler olup olmadığını yakından takip ediyor. Peki 10. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi? İnfaz düzenlemesi affı kapsıyor mu? İşte, 10. Yargı Paketi’nin kapsamı…

10. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af veya kısmi af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi? - 1

Özellikle pandemi döneminde yapılan yeni yasal düzenlemelerle birlikte kamuoyunda af beklentisi giderek arttı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yeni yargı paketiyle ilgili detayları aktarırken  af gündemi tartışmalarına son noktayı koydu. Yeni atılacak adımlarla birlikte ceza adalet ve cezalardaki caydırılığa dair önemli maddeler bulunuyor. 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına ağırlık verildi. Pandemi döneminde 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandı. Kovid düzenlemesi olarak da bilinen çalışmadan cezaları belli olmayanlar ise faydalanamadı. Bu gelişmeyle birlikte yeni yargı paketinde beklenti oluştu. Peki İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi, maddeleri neler? İşte, çalışmalara ilişkin yapılan açıklama…

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10. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af veya kısmi af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi? - 2

10. YARGI PAKETİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Adalet Bakanlığı yeni yargı paketi olarak da bilinen 10. Yargı Paketi’nde taslak çalışmayı tamamladı.Kanun teklifi hazırlanırken TBMM’de görüşülecek ve onaylanması durumunda Meclis Başkanlığına aktarılacak. 10. Yargı Paketi Meclisten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. 

10. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af veya kısmi af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi? - 3

YENİ YARGI PAKETİNDE KISMİ VEYA GENEL AF VAR MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada kamuoyunda af olarak değerlendirilen hususun yanlış olduğunun altını çizdi.

10. Yargı Paketi’nde herhangi bir af olmadığını vurgulayan Bakan Tunç, af konusunun gündemde olmadığını ifade etti.

Bakan Yılmaz Tunç açıklamasında “ Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili.” dedi.

10. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af veya kısmi af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi? - 4

İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMI NE?

Taslak çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yeni çalışmanın da detayları belli oldu. 10. Yargı Paketi’nde ceza adalet ve cezalardaki cardırıclığa dair önemli maddeler yer alıyor. Önümüzdeki günlerde 10. Yargı Paketi maddelerinin Meclis’te ele alınması bekleniyor.

Bakan Tunç daha önce yaptığı birçok açıklamada 2 yılın altındaki suıçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarında yönelik çalışmaların olduğunu dile getirmişti.

31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Yeni düzenleme de buna yönelik bir adım atılması bekleniyor.

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