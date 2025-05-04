10. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af veya kısmi af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi TBMM’den geçti mi?

İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMI NE?

Taslak çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yeni çalışmanın da detayları belli oldu. 10. Yargı Paketi’nde ceza adalet ve cezalardaki cardırıclığa dair önemli maddeler yer alıyor. Önümüzdeki günlerde 10. Yargı Paketi maddelerinin Meclis’te ele alınması bekleniyor.



Bakan Tunç daha önce yaptığı birçok açıklamada 2 yılın altındaki suıçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarında yönelik çalışmaların olduğunu dile getirmişti.



31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Yeni düzenleme de buna yönelik bir adım atılması bekleniyor.