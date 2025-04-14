10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde son durum: Ceza indirimi olacak mı?

Adalet Bakanlığı tarafından yeni yargı paketi çalışmalarının sonuna gelindi. Meclis'in takdirine sunulacak 10. yargı paketi içeriği de gündemde bulunuyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak yeni düzenlemede kovid döneminde denetimli serbestlik uygulanmıştı. Yeni yargı paketi çalışmaları sürecinde yeniden değerlendirilen denetimli serbestlik için gözler eni yargı paketinde. 10. yargı paketi ne zaman çıkacak?

10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde son durum: Ceza indirimi olacak mı? - 1

10. yargı paketi çalışmaları ile '' genel veya kısmi af'' konusu kamuoyunun gündemine gelse de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af durumun söz konusu olamayacağını belirtmişti. İnfaz düzenlemesini de içerecek olan yeni yargı paketinin yargı süreçlerinin hızlandırılmasını de kapsayacağı belirtildi. İşte, yeni yargı paketi son durum...

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10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde son durum: Ceza indirimi olacak mı? - 2

YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde son durum: Ceza indirimi olacak mı? - 3

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek. Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

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