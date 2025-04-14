10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde son durum: Ceza indirimi olacak mı?
Adalet Bakanlığı tarafından yeni yargı paketi çalışmalarının sonuna gelindi. Meclis'in takdirine sunulacak 10. yargı paketi içeriği de gündemde bulunuyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak yeni düzenlemede kovid döneminde denetimli serbestlik uygulanmıştı. Yeni yargı paketi çalışmaları sürecinde yeniden değerlendirilen denetimli serbestlik için gözler eni yargı paketinde. 10. yargı paketi ne zaman çıkacak?
10. yargı paketi çalışmaları ile '' genel veya kısmi af'' konusu kamuoyunun gündemine gelse de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af durumun söz konusu olamayacağını belirtmişti. İnfaz düzenlemesini de içerecek olan yeni yargı paketinin yargı süreçlerinin hızlandırılmasını de kapsayacağı belirtildi. İşte, yeni yargı paketi son durum...