10. Yargı Paketinde son durum: Yeni yargı paketinde neler var, af gelecek mı?

YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet sistemiyle, cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli çalışmalar yer alacak. Bakan Tunç, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik eleştirileri ortadan kaldıracak çalışmalaın mevcut olduğunu bildirmişti.



Hazırlanan düzenleme ile özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek hem de tutuklama tedbiriyle ilgili olarak ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek. Toplumun huzurunu bozacak suçları ortadan kaldıracak kapsamlı bir çalışma olması bekleniyor.



Öte yandan af yasası beklentisine dair, eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak bir çalışma yapılabileceği ancak bunun bir af olmadığı Bakan Tunç tarafından ifade edildi. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş olanlar yararlanamamıştı.