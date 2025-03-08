10. Yargı Paketinde son durum: Yeni yargı paketinde neler var, af gelecek mı?
Yargıda cezasızlık algısını ortadan kaldırma amacıyla adımlar bir bir atılıyor. Toplumun huzurunu bozacak suçlara yönelik, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına dair yeni düzenlemelerin 10. yargı paketinde olması bekleniyor. Yeni yargı paketi için gözler TBMM'de! Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?
10. yargı paketi olarak bilinen yeni düzenlemede 55 madde yer alıyor. Pakette infaz düzenlemesine dair bir dizi değişiklikleri içeren maddelerin olması bekleniyor. ''Af yasası'' beklentisine yanıt olarak da Bakan Tunç, eşitlik ilkesine yönelik bir çalışma olabileceğini ancak bunun af olmadığını ifade etmişti. İşte, 10. yargı paketinde son durum...