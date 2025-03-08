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10. Yargı Paketinde son durum: Yeni yargı paketinde neler var, af gelecek mı?

Yargıda cezasızlık algısını ortadan kaldırma amacıyla adımlar bir bir atılıyor. Toplumun huzurunu bozacak suçlara yönelik, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına dair yeni düzenlemelerin 10. yargı paketinde olması bekleniyor. Yeni yargı paketi için gözler TBMM'de! Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

10. Yargı Paketinde son durum: Yeni yargı paketinde neler var, af gelecek mı? - 1

10. yargı paketi olarak bilinen yeni düzenlemede 55 madde yer alıyor. Pakette infaz düzenlemesine dair bir dizi değişiklikleri içeren maddelerin olması bekleniyor. ''Af yasası'' beklentisine yanıt olarak da Bakan Tunç, eşitlik ilkesine yönelik bir çalışma olabileceğini ancak bunun af olmadığını ifade etmişti. İşte, 10. yargı paketinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

10. Yargı Paketinde son durum: Yeni yargı paketinde neler var, af gelecek mı? - 2

10. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayata geçirilemeyen hedeflere yönelik planlanan 10. yargı paketine dair, 55 maddeden oluşan ceza adaletiyle ilgili bir taslağın hazırlandığını ifade etmişti. Çalışmanın şu anda görüşlere açıldığını ve Meclis'te milletvekillerinin tartışmalarına açılacağını dile getirmişti. Buna yönelik yeni yargı paketinin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

10. Yargı Paketinde son durum: Yeni yargı paketinde neler var, af gelecek mı? - 3

YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet sistemiyle, cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli çalışmalar yer alacak. Bakan Tunç, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik eleştirileri ortadan kaldıracak çalışmalaın mevcut olduğunu bildirmişti.

Hazırlanan düzenleme ile özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek hem de tutuklama tedbiriyle ilgili olarak ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek. Toplumun huzurunu bozacak suçları ortadan kaldıracak kapsamlı bir çalışma olması bekleniyor.

Öte yandan af yasası beklentisine dair, eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak bir çalışma yapılabileceği ancak bunun bir af olmadığı Bakan Tunç tarafından ifade edildi. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş olanlar yararlanamamıştı.

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