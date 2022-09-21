10 yaşında 30 kupa sahibi: Şimdiden transfer teklifleri alıyor

''İTALYA'DA DA ŞAMPİYON OLDUM''

Bu spora başladıktan sonra pandemi yaşandığını ve verilen arada İtalya'ya gittiğini söyleyen 10 yaşındaki pilot, "İtalya'da da iyi sonuçlar almaya başlayınca gelgit yapamadık. Ondan dolayı ben 1 yıl daha Türkiye'de koşup, 2021 yılında bu sefer birincilik alarak şampiyon oldum. Türkiye şampiyonu oldum o sene. Sonra İtalya'ya gitmeye başladım. İtalya'da da iyi sonuçlar elde edince artık Türkiye'ye gelmekten vazgeçtim. Sürekli İtalya'da antrenman yapmaya başladım, çaba sarf ettim ve sonucunda İtalya şampiyonu da oldum" ifadelerini kullandı.

Hedeflerini anlatan Zülfikari, "Hedefim bu artık go-kart'tan sonra Formula yarışları. Formula 1'e kadar yükselmeyi düşünüyorum" diye konuştu.