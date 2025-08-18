10 yaşında bu işe başladı: Teknolojiye rağmen geleneksek yöntemle mesleğe yön veriyor
Mardin’in Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de 59 yıldır gözlükçülük yapan 69 yaşındaki Semir Bilbay, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini geleneksel yöntemlerle sürdürmeye devam ediyor.
10 yaşında başladığı mesleğinde "eski usul" üretimden vazgeçmediğini söyleyen Bilbay, "Eskiden gözlük camlarını elle tıraş ediyorduk. Şimdi bilgisayarlar 5 dakikada camı hazırlıyor. Ben hala eski yöntemle çalışıyorum. Eski ile yeni arasında çok fark var" şeklinde konuştu.