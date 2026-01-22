10 yaşında dört Türkiye birinciliği var. Belinay'ın gözü artık dünya şampiyonluğunda
22.01.2026 10:09
İHA
5 yaşında başladı, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Isparta'da yaşayan 10 yaşındaki Belinay Savaş'ın hedefi artık dünya şampiyonluğu.
Beş yaşında başladığı salsa yolculuğunda dört Türkiye birinciliği kazanan minik sporcunun artık gözü dünya şampiyonluğunda.
Isparta'nın 10 yaşındaki başarılı sporcusu Belinay Savaş, 10 Ocak tarihinde Ankara'da düzenlenen Karayip Dansları Salsa 1. Etap yarışmasında şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda üstün bir performans sergileyen genç sporcu, kategorisinde birinciliğe ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Belinay Savaş, geçtiğimiz Aralık ayında Antalya'da düzenlenen dans yarışmasında da Salsa Branşı Çocuklar Kategorisi'nde şampiyon olmuştu. Ankara'daki derecesiyle istikrarlı yükselişini sürdüren Savaş, Isparta'nın adını bir kez daha öne çıkardı. Daha önce toplam 4 kez Türkiye birinciliği ve çeşitli dereceler elde eden Belinay'ın, önümüzdeki dönemde ulusal yarışmalarda Isparta'yı temsil etmeye devam edeceği öğrenildi. Genç yeteneğin en büyük hedefi ise ilerleyen yıllarda uluslararası platformda Türkiye'yi temsil ederek dünya sahnesinde başarılar kazanmak.
Isparta Kadir Boylu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi ve 10 yaşındaki Belinay Savaş, "Beş yıldır salsa dansıyla uğraşıyorum. Dans etmeyi küçüklükten beri çok sevdiğim için anne ve babam bu ilgimi fark ederek beni bir dans okuluna gönderdiler. Böylece Nazlı öğretmenimi bulduk ve onunla çalışmaktan çok mutluyum." dedi.
"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"
Eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra yarışmalara katılmaya başladığını dile getiren Savaş, "Birçok kez derece elde ettim; dört kez Türkiye birincisi oldum. Son olarak, 10 Ocak tarihinde Ankara'da Türkiye Dans Spor Federasyonu'nun düzenlediği salsa yarışmasında yine birinci oldum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim başarılarımı tebrik ediyor, benimle gurur duyuyorlar. Bu destekler beni daha da motive ediyor. İleride Türkiye ve dünya birincisi olup ülkemi temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Gelecekte doktor olmayı hedeflediğini ve mesleğinin yanında dansa devam etmek istediğini ifade eden Savaş, "Buradan hevesli arkadaşlarıma dansa ilgisi olan herkese hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ederim. ifadelerini kullandı.
"TANIŞMAMIZ BİR TELEFONLA BAŞLADI"
22 yıldır Latin dansları ve salsa ile profesyonel olarak ilgilenen, 13 yıldır antrenörlük yapan Nazan Özel, Belinay ile tanışma sürecini anlattı. Özel, yıllar önce bir annenin kendisini arayarak "Kızım dansa çok meraklı, sadece sizin isminizi duyduk. Lütfen bize yardımcı olur musunuz?" sözleriyle destek istediğini belirtti. "Seve seve kabul ederek Belinay'la çalışma sürecimizi başlattım" diyen Özel, ilk bir yılın hem hazırlık hem uyum açısından oldukça zorlu geçtiğini ifade etti.
Özel, bir sporcuyu kısa süreli değil uzun vadeli planlarla hazırladığını vurgulayarak Belinay'ın azmi, isteği ve ailesinin desteğiyle önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.
Son olarak Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun 10 Ocak'ta Ankara'da düzenlediği 1. Etap Salsa Yarışması'nda Belinay'ın birincilik kazanarak büyük gurur yaşattığını belirten Özel, "Başarı sadece madalya veya kupa değildir; esas başarı, birlikte doğru yönetilmiş bir süreçtir" dedi. Sporcuyu hem zihinsel hem fiziksel olarak hazırlamanın önemini vurgulayan Özel, sporcuların anlık performansla değerlendirildiğini ve her şeyin yaşanabileceğini ifade etti.
Belinay ile yürüttükleri sürecin çok verimli ilerlediğini belirten Özel, küçük yaşta lisanslı sporcu olarak dansa yönelen çocukların kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Tüm sporcuları için elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Özel, özverili çalışan sporcularıyla başarının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Çocukların spora ilgisi varsa mutlaka profesyonel bir antrenörden destek alınması gerektiğini vurgulayan Özel, "Aile desteği bu sürecin en önemli parçasıdır. Özellikle 10 yaş gibi gelişime açık dönemlerde çocukların ilgilerini keşfetmek ailelerin en önemli görevlerindendir" dedi.