10 yaşında dört Türkiye birinciliği var. Belinay'ın gözü artık dünya şampiyonluğunda

Gelecekte doktor olmayı hedeflediğini ve mesleğinin yanında dansa devam etmek istediğini ifade eden Savaş, "Buradan hevesli arkadaşlarıma dansa ilgisi olan herkese hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ederim. ifadelerini kullandı.

"TANIŞMAMIZ BİR TELEFONLA BAŞLADI"

22 yıldır Latin dansları ve salsa ile profesyonel olarak ilgilenen, 13 yıldır antrenörlük yapan Nazan Özel, Belinay ile tanışma sürecini anlattı. Özel, yıllar önce bir annenin kendisini arayarak "Kızım dansa çok meraklı, sadece sizin isminizi duyduk. Lütfen bize yardımcı olur musunuz?" sözleriyle destek istediğini belirtti. "Seve seve kabul ederek Belinay'la çalışma sürecimizi başlattım" diyen Özel, ilk bir yılın hem hazırlık hem uyum açısından oldukça zorlu geçtiğini ifade etti.

Özel, bir sporcuyu kısa süreli değil uzun vadeli planlarla hazırladığını vurgulayarak Belinay'ın azmi, isteği ve ailesinin desteğiyle önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.

Son olarak Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun 10 Ocak'ta Ankara'da düzenlediği 1. Etap Salsa Yarışması'nda Belinay'ın birincilik kazanarak büyük gurur yaşattığını belirten Özel, "Başarı sadece madalya veya kupa değildir; esas başarı, birlikte doğru yönetilmiş bir süreçtir" dedi. Sporcuyu hem zihinsel hem fiziksel olarak hazırlamanın önemini vurgulayan Özel, sporcuların anlık performansla değerlendirildiğini ve her şeyin yaşanabileceğini ifade etti.