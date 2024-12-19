10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik
Kayseri’de husumetli iki esnafın cinayetle biten çatışmasında, poğaça almak için gittiği fırında kolundan vurulan 10 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, küçük çocuğun hangi şüpheli tarafından vurulduğunun tespit edilemediğine vurgu yaparken, mağdur avukatı karara itiraz edeceklerini söyledi.
Kayseri’de cinayetle biten silahlı kavgada kolundan vurulan çocuğa ilişkin soruşturma kapatıldı.Olay, 3 Mart günü saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi.