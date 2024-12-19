10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik

Kayseri’de husumetli iki esnafın cinayetle biten çatışmasında, poğaça almak için gittiği fırında kolundan vurulan 10 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, küçük çocuğun hangi şüpheli tarafından vurulduğunun tespit edilemediğine vurgu yaparken, mağdur avukatı karara itiraz edeceklerini söyledi.

10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik - 1

Kayseri’de cinayetle biten silahlı kavgada kolundan vurulan çocuğa ilişkin soruşturma kapatıldı.

Olay, 3 Mart günü saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik - 2

Fırında iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarıyla birbirlerine ateş etti.

Tüşümel öldü, Tüysüz ise bacağından yaralandı.

10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik - 3

POĞAÇA ALMAK İÇİN BEKLİYORDU

Bu sırada fırında poğaça almak için bekleyen M.T.E. de seken kurşunun koluna isabet etmesiyle yaralandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, Tüşümel’in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik - 4

TÜYSÜZ TUTUKLANDI

Tüşümel, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi, cinayet şüphelisi Tüysüz ise hastanedeki tedavisinin ardından 13 Mart’ta taburcu edilip sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

M.T.E.'nin babası A.E. ve avukatı Umut Taşdemir, Cinayet Büro Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.
10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik - 5

10 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Olaya ilişkin iddianamenin geldiği ağır ceza mahkemesi, fırındaki çatışma sırasında koluna kurşun isabet eden M.T.E.’nin yaralanmasının ateşli silahtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, eğer silah yaralanması ise hangi silahtan çıkan kurşun sonucu yaralandığının tespit edilmesi için ilgili kolluk biriminden bilgi alınmasını isteyerek, dosyayı yeniden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti.

Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen rapor nedeniyle M.T.E.’nin yaralandığı olaya ilişkin dosya ayrılıp, iddianame yeniden Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Tüşümel’in öldürülmesi olayına ilişkin 26 Eylül’de görülen davada tutuklu sanık Lütfullah Tüysüz, haksız tahrik indirimi uygulanıp 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik - 6

ÇOCUĞU KİM VURDU?

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, fırında çıkan çatışmada koluna mermi çekirdeği isabet eden M.T.E.’nin yaralanmasına ilişkin olası kastla silahla basit yaralama suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp takipsizlik kararı verdi.

Savcılık, mağdur M.T.E.’nin yaralanmasıyla ilgili olarak dosyada mevcut kolluk tutanağı ve Adli Tıp raporuna göre mağdurun yaralanmasının hangi şüphelinin ateş etmesi sonucu gerçekleştiğinin tespit edilemediğine vurgu yapıldı.

10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik - 7

Raporda şöyle denildi:

“Şüpheli Osman Tüşümel'in olay yerinde ölmesi sebebiyle üzerine 'Atılı olası kastla silahla basit yaralama' suçu bakımından TCK'nın 64'üncü maddesi uyarınca kovuşturma imkanının bulunmadığı, şüpheli Lütfullah Tüysüz bakımından ise mağdurun şüpheli Lütfullah Tüysüz'ün kullandığı tabancadan yaralandığının kesin bir şekilde tespit edilememesi nedeniyle üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği anlaşılmakla, CMK'nın 172/1 maddesi gereğince şüpheliler hakkında atılı suçtan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”

Mağdur avukatı Umut Taşdemir’in takipsizlik kararına itiraz edeceği öğrenildi.

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