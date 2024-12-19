10 yaşındaki çocuğu kim vurdu? Poğaça için beklerken vurulan çocuğun dosyasına takipsizlik

10 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Olaya ilişkin iddianamenin geldiği ağır ceza mahkemesi, fırındaki çatışma sırasında koluna kurşun isabet eden M.T.E.’nin yaralanmasının ateşli silahtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, eğer silah yaralanması ise hangi silahtan çıkan kurşun sonucu yaralandığının tespit edilmesi için ilgili kolluk biriminden bilgi alınmasını isteyerek, dosyayı yeniden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti.

Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen rapor nedeniyle M.T.E.’nin yaralandığı olaya ilişkin dosya ayrılıp, iddianame yeniden Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Tüşümel’in öldürülmesi olayına ilişkin 26 Eylül’de görülen davada tutuklu sanık Lütfullah Tüysüz, haksız tahrik indirimi uygulanıp 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.