10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı

Sultangazi'de iddiaya göre 2 genç, parkta oynayan Hamza Topal'ı (10), tahterevalliden düşürdü. Şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Topal hastaneye kaldırıldı. Üst dudağı ile alt damağı yarılan ve dişleri dökülen Hamza Topal, ameliyat edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı - 1

Olay, 17 Haziran Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında yaşandı. Bayramın ikinci günü, Adapazarı'nda bulunan ailelerine ziyarete gitmek için evlerinde hazırlık yapan Taner Topal ve eşi, çocukları Hiranur (8) ve 10 yaşındaki Hamza'ya evlerinin önündeki Şehit Bekir Cömert Çocuk Parkı'nda oyun oynamaları için izin verdi.

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10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı - 2

Hiranur salıncakta sallanırken, Hamza ise tahterevallinin bir tarafında tek başına oturuyordu. İddiaya göre, parka gelen 18-20 yaşlarındaki iki genç, önce Hiranur'u hızla sallamaya başladı. Küçük kız düşme korkusuyla bağırıp ağlamaya başlayınca gençler bu kez tahterevallide oturan Hamza'ya yöneldi.

10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı - 3

Hamza tahterevallinin bir tarafında otururken, gençler diğer tarafa baskı yaparak çocuğun zıplayıp düşmesine neden oldu. Yere düşen Hamza, tahterevallinin yüzüne çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Hamza'nın dudağı yarıldı ve alt çenesindeki dişleri kırıldı.

10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı - 4

Olayın ardından iki genç hızla parkı terk ederken, ağabeyinin yaralandığını gören Hiranur eve koşarak durumu ailesine bildirdi. Taner Topal ve eşi hemen parka gelerek çocuklarını hastaneye götürdü. Hamza kontrollerinin ardından ameliyata alındı.

10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı - 5

Baba Taner Topal, bayram tatillerini kabusa çeviren bu iki gencin bir an önce yakalanmasını ve adalet önünde hesap vermesini istedi. Öte yandan Polis, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı - 6

"BUNU BİLİNÇLİ YAPTILAR"

Olayın bir kaza değil, bilinçli şekilde yapıldığını savunan baba Topal, "Bu yaptıklarını bilinçli yaptılar. Çünkü kızım, 'Baba ben sallanıyordum. Önce beni çok hızlı bir şekilde salladılar. Neredeyse takla atacaktım, bağırınca bıraktılar. Beni bırakınca sonra ağabeyimle o tarafa gittiler' dedi. Ondan sonra tahterevalliye giderek ikisi birden baskı yapıp oğlumu zıplattılar" ifadelerini kullandı.

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