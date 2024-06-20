10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı
Sultangazi'de iddiaya göre 2 genç, parkta oynayan Hamza Topal'ı (10), tahterevalliden düşürdü. Şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Topal hastaneye kaldırıldı. Üst dudağı ile alt damağı yarılan ve dişleri dökülen Hamza Topal, ameliyat edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, 17 Haziran Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında yaşandı. Bayramın ikinci günü, Adapazarı'nda bulunan ailelerine ziyarete gitmek için evlerinde hazırlık yapan Taner Topal ve eşi, çocukları Hiranur (8) ve 10 yaşındaki Hamza'ya evlerinin önündeki Şehit Bekir Cömert Çocuk Parkı'nda oyun oynamaları için izin verdi.