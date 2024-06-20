10 yaşındaki Hamza'yı tahterevalliden düşürdüler! Çocuk ağır yaralandı

"BUNU BİLİNÇLİ YAPTILAR"

Olayın bir kaza değil, bilinçli şekilde yapıldığını savunan baba Topal, "Bu yaptıklarını bilinçli yaptılar. Çünkü kızım, 'Baba ben sallanıyordum. Önce beni çok hızlı bir şekilde salladılar. Neredeyse takla atacaktım, bağırınca bıraktılar. Beni bırakınca sonra ağabeyimle o tarafa gittiler' dedi. Ondan sonra tahterevalliye giderek ikisi birden baskı yapıp oğlumu zıplattılar" ifadelerini kullandı.