10 yıl önce gizemli bir şekilde kayboldu: Mehmet Çetin olayı nedir? Mehmet Çetin bulundu mu?

10 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, Müge Anlı'ya konu oldu. Ailesi, kaybolduğu günden bu yana hiçbir iz bulamayan Mehmet'in, "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" diyen yakın arkadaşı Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyor. Olayı daha da karmaşıklaştıran bir diğer detay ise, Mehmet'in ka

10 yıl önce gizemli bir şekilde kayboldu: Mehmet Çetin olayı nedir? Mehmet Çetin bulundu mu? - 1

Mehmet Çetin Olayı, 2015 yılında Isparta'da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin'in akıbetinin yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ailesi, Mehmet'in kaybolmasından şüphelendikleri yakın arkadaşı Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor. Bayram Akçay, kaybolduğu dönemde köyde "Mehmet cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde söylentiler yayarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.


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10 yıl önce gizemli bir şekilde kayboldu: Mehmet Çetin olayı nedir? Mehmet Çetin bulundu mu? - 2

Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

10 yıl önce gizemli bir şekilde kayboldu: Mehmet Çetin olayı nedir? Mehmet Çetin bulundu mu? - 3

DİKKAT ÇEKEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Programda ayrıca, Mehmet Çetin'in kaybolduğu gün saat 19:22'de Bayram Akçay'ın eşi Derya Çetin'i aradığı ve ikili arasında 40 saniyelik bir telefon görüşmesi gerçekleştiği tespit edildi. Derya Çetin, bu görüşmeyi hatırlamadığını ve ertesi güne kadar telefonunu hiç kullanmadığını belirtti.

10 yıl önce gizemli bir şekilde kayboldu: Mehmet Çetin olayı nedir? Mehmet Çetin bulundu mu? - 4

Mehmet Çetin'in kayboluşu, cinayet mi, kayıp mı? sorusunu gündeme getiriyor. Ailesi, yıllardır oğullarının kaybolmasının ardından, Bayram Akçay'ın cinayetle suçlanmasını istiyor. Ancak Bayram Akçay ve eşi Derya Çetin, tüm iddiaları reddediyor.

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