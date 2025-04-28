10 yıl önce gizemli bir şekilde kayboldu: Mehmet Çetin olayı nedir? Mehmet Çetin bulundu mu?
10 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, Müge Anlı'ya konu oldu. Ailesi, kaybolduğu günden bu yana hiçbir iz bulamayan Mehmet'in, "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" diyen yakın arkadaşı Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyor. Olayı daha da karmaşıklaştıran bir diğer detay ise, Mehmet'in ka
Mehmet Çetin Olayı, 2015 yılında Isparta'da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin'in akıbetinin yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ailesi, Mehmet'in kaybolmasından şüphelendikleri yakın arkadaşı Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor. Bayram Akçay, kaybolduğu dönemde köyde "Mehmet cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde söylentiler yayarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.