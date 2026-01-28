10 yıl önce işlenen sır cinayet çözüldü! Cezaevinde kan testi yapıldı, katili DNA'sı ele verdi
28.01.2026 09:39
NTV - Haber Merkezi
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, aydınlatıldı. 2019'da işlenen bir başka kadın cinayetinden yola çıkan ekipler, katil zanlısını DNA testiyle buldu.
Antalya'da 2016 yılında işlenen bir kadın cinayeti, 10 yıl sonra aydınlatıldı.
Olay 29 Şubat 2016'da yaşanmıştı. S.K. isimli kadın, şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş, aradan geçen süreçte dosyası faili meçhule ayrılmıştı.
Emniyet güçleri o dosyayı yeniden ele aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeni bir çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında S.K. isimli kadının ölümü yeniden ele alındı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandı.
2019'DA İŞLENEN CİNAYETLE BENZERLİKLER TESPİT EDİLDİ
Ekipler bu çalışma kapsamında 14 Haziran 2019 günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde işlenen bir başka kadın cinayetini mercek altına aldı. İki cinayet arasında bazı benzerlikler tespit edildi.
2019 yılında öldürülen K.K.D. isimli kadının katil zanlısı olarak tutuklanan M.K.'nın, 2016'da işlenen S.K. cinayetinin de zanlısı olabileceği değerlendirildi.
CİNAYET DNA TESTİYLE AYDINLATILDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri cezaevinde bulunan M.K.'dan geçen yıl 25 Kasım tarihinde kan örneği aldı. Alınan kan örneği, 2016 yılında öldürülen S.K.'dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Kurum kan örneği üzerindeki incelemesini tamamladı. Buna göre; 2016 yılında öldürülen S.K. adlı kadından daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.'dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu raporla 2016 yılında işlenen cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
Bakan Yerlikaya, "İki kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.