10 yıl önce işlenen sır cinayet çözüldü! Cezaevinde kan testi yapıldı, katili DNA'sı ele verdi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri cezaevinde bulunan M.K.'dan geçen yıl 25 Kasım tarihinde kan örneği aldı. Alınan kan örneği, 2016 yılında öldürülen S.K.'dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kurum kan örneği üzerindeki incelemesini tamamladı. Buna göre; 2016 yılında öldürülen S.K. adlı kadından daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.'dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu raporla 2016 yılında işlenen cinayetin aydınlatıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, "İki kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.