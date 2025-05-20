10 yıldır kayıptı: Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı
2015'te Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'ya konu olmuştu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Olayla ilgili flaş gelişme 20 Mayıs tarihli bölümde yaşandı. Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı.
32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde kayboldu.Müge Anlı'nın kapısını çalan ailesi 10 yıldır izine rastlamadıkları oğullarının öldürüldüğünü düşünüyor.Ailenin iddiasına göre oğulları Mehmet'in en son Bayram Akçay adlı arkadaşıyla görüştüğünü ve aralarında bir kavga olduğuydu. Bayram Akçay'ın köyde oğlu için dedikodular çıkardığını söyleyen baba Ali Çetin'in anlattıkları herkesi şaşırttı.