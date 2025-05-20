10 yıldır kayıptı: Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı

2015'te Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'ya konu olmuştu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Olayla ilgili flaş gelişme 20 Mayıs tarihli bölümde yaşandı. Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı.

10 yıldır kayıptı: Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı - 1

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde kayboldu.Müge Anlı'nın kapısını çalan ailesi 10 yıldır izine rastlamadıkları oğullarının öldürüldüğünü düşünüyor.Ailenin iddiasına göre oğulları Mehmet'in en son Bayram Akçay adlı arkadaşıyla görüştüğünü ve aralarında bir kavga olduğuydu. Bayram Akçay'ın köyde oğlu için dedikodular çıkardığını söyleyen baba Ali Çetin'in anlattıkları herkesi şaşırttı.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 yıldır kayıptı: Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı - 2

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Baba Ali Çetin'in anlattıklarına göre Bayram Akçay'ın oğlu Mehmet Çetin'in cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylemesi dikkatlerini çekmişti.10 yıldır oğlunun kaybıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldığını anlatan Ali Çetin, "Başka bir kadınla gittiği o yüzden de öldürülmüş olabileceği kulağımıza geldi" dedi.

10 yıldır kayıptı: Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı - 3

GELİNLERİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Baba Ali Çetin'in kuşkularının odağında gelini de vardı. Mehmet Çetin'in eşiyle son görüştüğü arkadaşı Bayram Akçay'ın defalarca kez telefonda konuştuklarını da öne süren Ali Çetin, "Telefon konuşmaları oğlumun hem kaybından önce hem de kaybından sonra olmuş" dedi.Bayram Akçay'ın köyde yaydığı "cinsiyet değiştirme" dedikoduları yüzünden oğullarını yıllardır arayamadıklarını söyleyen aile, "Bayram amacına ulaşmış oldu, yavrumuzu yok ettiler" dedi.Ailenin iddialarına yanıt vermek için canlı yayına katılan Bayram Akçay ve Derya Kor çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.

Mehmet Çetin ile sadece bir kere kavga ettiklerini söyleyen Bayram Akçay, "Mehmet bana küfretti, tartıştık ama sonra hallettik" dedi.

10 yıldır kayıptı: Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı - 4

GÖZALTINA ALINDILAR

Bayram Akçay'ın kaybolan arkadaşı ile akşam saatlerinde telefonda konuştuğu söylenirken emniyet araştırmalarına göre Mehmet Çetin'in telefonunun 13.38 de kapandığı ve bir daha çalmadığı ortaya çıktı.

Yayındaki konular re'sen soruşturmaya konu oldu. Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı.

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