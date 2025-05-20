10 yıldır kayıptı: Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Eşi Derya Kor ve arkadaşı Bayram Akçay gözaltına alındı

GELİNLERİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Baba Ali Çetin'in kuşkularının odağında gelini de vardı. Mehmet Çetin'in eşiyle son görüştüğü arkadaşı Bayram Akçay'ın defalarca kez telefonda konuştuklarını da öne süren Ali Çetin, "Telefon konuşmaları oğlumun hem kaybından önce hem de kaybından sonra olmuş" dedi.Bayram Akçay'ın köyde yaydığı "cinsiyet değiştirme" dedikoduları yüzünden oğullarını yıllardır arayamadıklarını söyleyen aile, "Bayram amacına ulaşmış oldu, yavrumuzu yok ettiler" dedi.Ailenin iddialarına yanıt vermek için canlı yayına katılan Bayram Akçay ve Derya Kor çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.



Mehmet Çetin ile sadece bir kere kavga ettiklerini söyleyen Bayram Akçay, "Mehmet bana küfretti, tartıştık ama sonra hallettik" dedi.



