100 bin lira kira talebini reddeden kiracıya beyzbol sopalı saldırı

"100 BİN LİRA KİRA İSTEDİ"

Eğilmez yaşananları şöyle anlattı:

“Başakşehir'de yaşıyorum ailemle birlikte. Dün başımızdan bir olay geçti. Bu zaten bir sene öncesine dayanıyor. Bildiğimiz bu kiracı ev sahibi olaylarından. Ev sahibi burada olmayacak bir bedel istedi. 100 bin lira kira istedi. Biz buradaki fiyatların ne olduğunu bildiğimiz için 40 bin liralık bir teklifte bulunduk. Burada bu dediğim rakamları geçen bir daire de yok zaten.

Bunlar illa ki zorla kendilerinin tehditleriyle başka numaralarıyla devamlı bizi arayarak bir seneden beri taciz etmeye başladılar. Bu süreçte tabii ki eve kapıya dayanmalar devamlı telefonda arayışlar bizi dışarıda gördüklerinde sesli sesli bağırmalar. İnsanların içinde bir taraftan da rezil etme peşindelerdi kendileri.”