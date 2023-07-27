100 bin lira kira talebini reddeden kiracıya beyzbol sopalı saldırı
İstanbul Başakşehir’de bir sitede oturan Hasan Eğilmez, 30 bin lira olan kirasını 100 bin lira yapmak isteyen ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grubun beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Ev sahibi tarafından 1 yıldır sözlü tacize uğrayıp tehdit edildiğini söyleyen Eğilmez, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Ev sahipleriyle kiracılar arasında kira artışı anlaşmazlıkları sıkça yaşanıyor. Başakşehir'de iddiaya göre bu nedenle yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü.
3 yıldır Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'e ev sahibi kirasını artırması gerektiğini söyledi. Eğilmez son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti.
Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti.
Eğilmez'in iddiasına göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı.