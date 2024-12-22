100 binde bir görülüyor: Zayıflamak için masaya attı, doktorları gördükleri karşısında şoke oldu

Almanya'dan tüp mide ameliyatı olmak için Antalya'ya gelen hemşire Antje Kirscht, 100 binde bir rastlanan tıbbi bir durumla karşılaştı. Operasyon sırasında Kirscht'in midesini olması gerektiği yerde göremeyen doktorlar şaşkınlık yaşadı.

100 binde bir görülüyor: Zayıflamak için masaya attı, doktorları gördükleri karşısında şoke oldu - 1

Almanya'da hemşire olarak görev yapan Antje Kirscht, tüp mide ameliyatı olmak için sosyal medyada yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'ye geldi.

İlk kez Antalya'ya gelen 46 yaşındaki Kirscht, 110 kilo ağırlığıyla obezite tedavisi için başvurdu.

Almanya'da kendisine organlarının ters olabileceği yönünde bir tanı konduğunu ifade eden Kirscht, bu bilginin ameliyat sırasında ne anlama geldiğini öğrendi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

100 binde bir görülüyor: Zayıflamak için masaya attı, doktorları gördükleri karşısında şoke oldu - 2

MİDESİ OLMASI GEREKTİĞİ YERDE DEĞİLMİŞ


Ameliyat esnasında cerrahi ekip, Kirscht'in midesini karaciğerinin arkasında, sağ tarafta buldu. Bu sıra dışı anatomik durum, hem hasta hem de ekibin şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

100 binde bir görülüyor: Zayıflamak için masaya attı, doktorları gördükleri karşısında şoke oldu - 3

"KARACİĞERİN ALTINDAN ÇIKTI"

Ameliyatı gerçekleştiren doktor, hastanın değişik bir anatomisi olduğunu belirtti.

100 binde bir görüldüğüne dikkat çeken doktor, "Organların hepsi ters olabiliyor. Bu daha sık görülen bir şey ama bu hastada bütün organlar yerli yerinde ama sadece mide sağ tarafa kaymış. Yani karaciğerin arkasına gitmiş." dedi.

100 binde bir görülüyor: Zayıflamak için masaya attı, doktorları gördükleri karşısında şoke oldu - 4

Operasyona başlanıldığında mideyi bulamadıklarını dile getiren doktor, "Karaciğeri kaldırınca mideyi sağ tarafta gördük. Bu çok nadir bir durum. 2023 yılı verilerine göre, böyle bir tüp mide ameliyatı dünyada yalnızca 50 kişiye uygulanmış. Biz de bu vakayı başarıyla gerçekleştirdik. Teknik açıdan bizi zorlayan ancak deneyimimizi artıran bir ameliyat oldu”. diye konuştu.

Hastanın 6 ay içinde 30 ila 40 kilo vermesi bekleniyor.

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