100 binde bir görülüyor: Zayıflamak için masaya attı, doktorları gördükleri karşısında şoke oldu
Almanya'dan tüp mide ameliyatı olmak için Antalya'ya gelen hemşire Antje Kirscht, 100 binde bir rastlanan tıbbi bir durumla karşılaştı. Operasyon sırasında Kirscht'in midesini olması gerektiği yerde göremeyen doktorlar şaşkınlık yaşadı.
Almanya'da hemşire olarak görev yapan Antje Kirscht, tüp mide ameliyatı olmak için sosyal medyada yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'ye geldi.
İlk kez Antalya'ya gelen 46 yaşındaki Kirscht, 110 kilo ağırlığıyla obezite tedavisi için başvurdu.
Almanya'da kendisine organlarının ters olabileceği yönünde bir tanı konduğunu ifade eden Kirscht, bu bilginin ameliyat sırasında ne anlama geldiğini öğrendi.