100 binde bir görülüyor: Zayıflamak için masaya attı, doktorları gördükleri karşısında şoke oldu

"KARACİĞERİN ALTINDAN ÇIKTI"

Ameliyatı gerçekleştiren doktor, hastanın değişik bir anatomisi olduğunu belirtti.



100 binde bir görüldüğüne dikkat çeken doktor, "Organların hepsi ters olabiliyor. Bu daha sık görülen bir şey ama bu hastada bütün organlar yerli yerinde ama sadece mide sağ tarafa kaymış. Yani karaciğerin arkasına gitmiş." dedi.