100 derece sıcakta zorlu mesai! Yaz kış demeden bu işi yapıyorlar

“BAKIR İNSANLARI ZEHİRLER ALGISI OLUŞTURULDU”

Kadınların evde bakır kullanımını sevmediklerini söyleyen Çalı, bakırın insanları zehirler algısı oluşturulduğu için kullanılmadığını, aksine bakır kullanımının daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Çalı, “Şu anda kadınlar bakır kullanmayı sevmez, çünkü bakır emek ister. Çünkü yemeği pişirdiğin zaman dibi sarı olur. Bunu ilaçlar veya deterjanlar almaz, külle temizlenmesi gerekir. Geçmiş dönemlerde bakır kullanılırdı. Bakır her yerde karşımıza çıkıyor. Çelik kap kullanımı arttığı için bakır insanları zehirler algısı oluşturuldu. İnsanlarımız da buna inanmaya başladı. Çünkü cebinden çıkan maliyet ve kolaylık vatandaşları çeliğe itti” ifadelerini kullandı.



100 derece sıcaklığa rağmen bakır kalaylayan Çalı, kalaylama işinin emek istediğini, vatandaşların ise sabırsız olduğunu söyledi. Çalı, “Buraya kalaylamak için bakır getiriyorlar. Emek istediğini bilseler de müşteriler beklemekte sabırsız davranıyorlar. Biz ise 100 derece sıcaklık demeden onların taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Burada kalay işi yapıyorum. Ürünlere göre fiyatı değişiklik gösterse de getirilen ürünlerden 5 ila 25 TL arası kazanıyorum. 3 kişi çalıştırıyor ve yetiştirmeye çalışıyorum” diye konuştu.