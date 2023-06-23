'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği 19 yeni il önerisi için çalışmalar devam ediyor. Belirlenen kriterleri karşılayan 19 ilçe il olacak. Bununla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması yeniden gündeme geldi. İşte 973 ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması...

'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grubu toplantısındaki konuşmasında, “100 il, 1000 ilçe" önerisi üzerine çalışmalar devam ediyor. 

AK Parti Yerel Yönetimler Yasası konusunda çalışmayı 14 Mayıs seçimlerinden önce hazırladı ancak seçim yaklaştığı için çalışma rafa kaldırıldı.

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 2

Öneri gündemdeki yerini korurken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması da yeniden gündeme geldi. 

'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 3

Bakanlığın 973 ilçeye ait çalışmasında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılırken, ilçelerin endeks skorları sonucunda sıralama belirlendi. Skorlara göre 973 ilçe 6 gelişmişlik kademesine ayrıldı.  

'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 4

Bakanlık tarafından hazırlanan İlçelerin araştırmaya (İlçe SEGE-2022) göre, birinci kademe gelişmiş ilçeler, Marmara Bölgesi'nde 36, Ege Bölgesi'nde 13, İç Anadolu'da dokuz, Akdeniz Bölgesi'nde beş, Karadeniz'de iki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da birer tane bulunuyor.

'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 5

İŞTE 973 İLÇENİN SIRALAMASI

'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 6
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 7
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 8
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 9
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 10
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 11
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 12
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 13
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 14
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 15
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 16
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 17
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 18
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 19
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 20
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 21
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 22
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 23
'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması - 24
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