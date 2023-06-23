'100 il, 1000 ilçe' önerisiyle gündeme geldi: 973 ilçenin sosyo-ekonomik sıralaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği 19 yeni il önerisi için çalışmalar devam ediyor. Belirlenen kriterleri karşılayan 19 ilçe il olacak. Bununla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması yeniden gündeme geldi. İşte 973 ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grubu toplantısındaki konuşmasında, “100 il, 1000 ilçe" önerisi üzerine çalışmalar devam ediyor.
AK Parti Yerel Yönetimler Yasası konusunda çalışmayı 14 Mayıs seçimlerinden önce hazırladı ancak seçim yaklaştığı için çalışma rafa kaldırıldı.
Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.