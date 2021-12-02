100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.