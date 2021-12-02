100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

Aartvin’de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı. Türkiye’nin özkaynaklarıyla inşa edilen barajın bu ay sonunda su tutması planlanıyor. Proje Makine Mühendisi Canberk Demirkan, “Kurulu gücü 1 milyon 888 bin kilovat saat olan barajımız yaklaşık 7 yılda kendini amorti edecek" dedi.

Haberler - DHA 02.12.2021 - 10:51

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 1

sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip ’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 2

275 metre gövde yüksekliğiyle ’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 3

Proje, ’nin özkaynaklarıyla tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Yıl sonunda su tutmaya hazırlanan barajla Antalya büyüklüğünde bir kentte yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 4

100 KATLI GÖKDELENE EŞ DEĞER

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi.

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 5

Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 6

ELEKTRONİK İŞLEMLERİN YÜZDE 75’İ TAMAMLANDI

Projede görev alan Makine Mühendisi Canberk Demirkan, “Gövde imalatlarımız tamamlandı, şimdi de santral binamızdaki imalatlara odaklanmış durumdayız. Santral binamızdaki çalışmalar 3 ünite üzerinde devam ediyor. İnşaat işlerinin yüzde 85'i, elektronik işlemlerin ise yüzde 75’i tamamlandı.

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 7

Barajımız 275 metre yüksekliğindedir. 558 megavat gücündedir, barajımızın kurulu gücü ise 1 milyon 888 bin kilovat saattir.

Barajımız yaklaşık 7 yıl içinde kendisini amorti edecek” diye konuştu.

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 8

Elektrik Elektronik Mühendisi Cansu Yıldız da, “Yusufeli Barajı’nda artık sona gelindi. Kalıcı elektrik işlerine başladık, yoğun şekilde çalışıyoruz. 2-3 ay içerisinde elektrik işlerini toparlayacağız” dedi.

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 9
100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı - 10

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