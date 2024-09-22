100 kilo istavrit ve 14 kilo lüfer! Denetimde hepsine el konuldu
Düzce'de Sahil Güvenlik ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlü ekipleri tarafından yapılan denetimde yasal boyutta olmayan yaklaşık 1,5 ton balığa el konuldu.
Düzce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen su ürünleri denetimleri dahilinde, avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı teknelerinde yasal boy limitlerinin altında avlanıldığı tespit edilen 100 koli istavrit ve 14 koli lüfer balığına el konuldu.