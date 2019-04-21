100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti
DHA
100 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen süper lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti.
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1Biritanya Virjin Adaları bayraklı 'Graceful' isimli süper lüks yat saat 11.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.
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22015 yılında yapımı tamamlanan yat 4 katlı. 100 milyon dolar değerindeki yatın uzunluğu 82 metre.
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3Işın ve alüminyum kaplı bir dış yapısı olan süper yatın gövdesi de çelikten yapılma. 6 süit odası bulunan yat 14 kişiye kadar konaklama imkanı sağlıyor
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4Süper yat dans pistine de dönüştürülebilen 15 metre uzunluğunda kapalı yüzme havuzuna sahip. Helikopter güvertesi de bulunan lüks yat Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için boğaz geçişini tamamladı.