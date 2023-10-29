Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi

Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik yaptı. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçti. O gemilerin en önemlisi TCG Anadolu idi. Öte yandan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da resmi geçidi izledi.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 1

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı.

VİDEOYA GİT: Denizde ve havada 100. yıl coşkusu: Boğaz'da özel etkinlik 

TÜRKİYE HABERLERİ

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 2

100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 3

Fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan geçiş yapıyor.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 4

Türk donanmasının resmi gecidini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izledi.

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 5
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 6
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 7
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 8
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi - 9
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