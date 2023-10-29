100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik yaptı. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçti. O gemilerin en önemlisi TCG Anadolu idi. Öte yandan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da resmi geçidi izledi.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı.
VİDEOYA GİT: Denizde ve havada 100. yıl coşkusu: Boğaz'da özel etkinlik