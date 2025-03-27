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1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi fark ödemesi

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Bu gelişmenin ardından fark ödemesinin tarihi merak konusu oldu. Peki, emekli ikramiyesi fark ödemesi ne zaman?

1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi fark ödemesi - 1

Emekliler bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık kısmın ödenmesini bekliyor. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenmiş olacak. İşte, emekli bayram ikramiyesi fark ödemesinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi fark ödemesi - 2

3 BİN LİRALIK KISIM ÖDENDİ

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

SGK tarafından açıklanan takvime göre ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlanacak.

1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi fark ödemesi - 3

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Konuya ilişkin SGK'dan yapılan açıklamada;

"Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.




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