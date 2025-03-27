1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi fark ödemesi
TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Bu gelişmenin ardından fark ödemesinin tarihi merak konusu oldu. Peki, emekli ikramiyesi fark ödemesi ne zaman?
Emekliler bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık kısmın ödenmesini bekliyor. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenmiş olacak. İşte, emekli bayram ikramiyesi fark ödemesinde son durum...