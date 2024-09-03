100’den fazla araştırmacı inceliyor | Mercek altındaki fay: 7’nin üzerinde deprem potansiyeli var
Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca başlatılan çalışmalar kapsamında akademisyenlerin depremlerden etkilenen Malatya'da çalışması sürüyor. Malatya Fayı’nı inceleyen ekipteki Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Aldığımız örnekler analize gidecek, depremler ne zaman, hangi aralıkta olmuş, son deprem ne zaman meydana gelmiş ve üzerinden ne kadar zaman geçmiş, tekrar kırılması için bizim ne kadar daha süremiz var gibi soruların yanıtını bulmuş olacağız.” dedi. Söz konusu fayın 3 kez büyük deprem yarattığını anlatan Sözbilir, “Malatya fayının 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Bu farklı depreme ilişkin örnekleme yapacağız.” şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin Malatya fayı üzerindeki etkileri bilim insanları tarafından araştırılıyor.