101 yaşındaki Ayşe ninenin uzun ömür sırrı: Sofrasından eksik etmediği 7 besin var
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Ayşe Uğur, ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı haliyle adeta yıllara meydan okuyor. Tansiyon, şeker, kolesterol gibi kronik hastalıkları bile olmayan 101 yaşındaki Ayşe ninenin uzun yaşamının sırrı ise beslenmesinde gizli.
1925 yılında Nizip'in kırsal Salkım (Hıyam) Mahallesi'nde dünyaya gelen, biri kız 8 çocuk annesi ve 150 torunu olan 101 yaşındaki Ayşe Uğur, ilerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çekiyor.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında dünyaya gelen Ayşe Uğur, yaşlılığın getirdiği fiziksel zorluklar nedeniyle yürümekte zaman zaman güçlük çekse de, ciddi sağlık sorunu bulunmadan hayatına devam ediyor.