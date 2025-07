101 yaşındaki Ayşe ninenin uzun ömür sırrı: Sofrasından eksik etmediği 7 besin var

YUMURTA, SÜT VE YOĞURT EN SIK TÜKETTİĞİ BESİNLER

Kendi yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra yöresel ürünleri tükettiğini ve beslenmesine çok dikkat ettiğini belirten Uğur, "Bal ve pekmezim her zaman var. Eti kavurur dolaba koyarım, canım istediği zaman çıkarır yerim. Reçel kaynatırım. Kavrulmuş, haşlanmış etim her zaman var. Çük şükür her şeyim var. Her hangi bir hastalığım yok. Benim ne şekerim ne kolesterolüm ne de tansiyonum yok. Yediklerim bana dokunmaz. Uykum düzenlidir. Yumurta, süt ve yoğurdu elimden geldiğince hep yerim. Şu anda çok şükür kendimi idare ediyorum. Yiyebildiğim her şeyden tüketiyorum" şeklinde konuştu.



101 yaşında olmasına rağmen namazlarını hiç aksatmadığını ve Ramazan'da orucunu tuttuğunu ifade eden Ayşe Uğur, "Sürekli tespih çekerim, dua ederim. İbadetlerimi her zaman yaparım, hiç aksatmam. Uyumadan önce ve uykudan kalktıktan sonra her zaman duamı yaparım" ifadelerini kullandı.



Çocuklarını ve torunlarını sevdiğini belirten Ayşe Uğur, aile ilişkisine, birlik ve beraberliğe çok önem verdiğini de sözlerine ekledi.