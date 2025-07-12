101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Fatma Yıldırım, ilerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çekiyor. 1924 yılında dünyaya gelen asırlık çınar, yürümekte zaman zaman zorlansa da hafızası ve bilinci yerinde yaşamını sürdürüyor.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında dünyaya gelen 101 yaşındaki Fatma Yıldırım, yaşlılığın getirdiği fiziksel zorluklar nedeniyle yürümekte zaman zaman güçlük çekse de, ciddi bir sağlık sorunu bulunmadan hayatına devam ediyor.