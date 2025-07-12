101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu

Fatma Nine, günlerini dönüşümlü olarak iki kızının evinde geçiriyor. Geniş bir aileye sahip olan Fatma Yıldırım'ın 5 çocuğu, 24 torunu ve torunlarının çocukları bulunuyor. Torununun torununu da gören Fatma nine, büyük bir aile sevgisiyle çevrili şekilde hayatını sürdürüyor.

Çocuklarından memnun olduğunu söyleyen Fatma Yıldırım, ‘'Benim çocuklarımın hepsi bakar bana'' dedi.