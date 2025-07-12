101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Fatma Yıldırım, ilerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çekiyor. 1924 yılında dünyaya gelen asırlık çınar, yürümekte zaman zaman zorlansa da hafızası ve bilinci yerinde yaşamını sürdürüyor.

101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu - 1

Cumhuriyet'in ilk yıllarında dünyaya gelen 101 yaşındaki Fatma Yıldırım, yaşlılığın getirdiği fiziksel zorluklar nedeniyle yürümekte zaman zaman güçlük çekse de, ciddi bir sağlık sorunu bulunmadan hayatına devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu - 2

Fatma Nine, günlerini dönüşümlü olarak iki kızının evinde geçiriyor. Geniş bir aileye sahip olan Fatma Yıldırım'ın 5 çocuğu, 24 torunu ve torunlarının çocukları bulunuyor. Torununun torununu da gören Fatma nine, büyük bir aile sevgisiyle çevrili şekilde hayatını sürdürüyor.

Çocuklarından memnun olduğunu söyleyen Fatma Yıldırım, ‘'Benim çocuklarımın hepsi bakar bana'' dedi.

101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu - 3

''ANNEMİZ, SAĞLIĞINI BUNA BORÇLU''

Bakımını kendi evinde sağlayan Fatma Nine'nin kızı Fatma Sakızcı, "5 ay önce ayağı kırıldı. Hastanede yattıktan sonra biraz düşkün oldu. Kendisinin tam yaşı 101 ama amcam 103 yaşında olduğunu söylüyor. Tansiyonu, şekeri hiçbir hastalığı yok. Eskiden koyunlarımız ineklerimiz vardı. Onların sütünü satmazdık. Badem, ceviz, keçiboynuzu yerdik. Annemiz, sağlığını buna borçlu'' dedi.

101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu - 4

Fatma Nine'nin 24 torunundan birisi olan Yakup Sakızcı ise "Ninem diğer yaşıtlarına göre sağlıklı. Bu geçmişten gelen beslenme alışkanlıklarıyla alakalı. Şu an beraber yaşıyoruz, herhangi bir sağlık sorunu yok'' dedi.

101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu - 5
101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu - 6
101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu - 7
101 yaşındaki Fatma Nine, uzun ömrünü bu 4 besine borçlu - 8
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