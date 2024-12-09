101 yıldır kuşaktan kuşağa geçen mesleği sürdürüyor: "Kış günlerinin en şifalı reçetesidir"

İlçemize boza içmek için dışarıdan çok misafir geliyor. Bozanın ilçemizin adıyla özdeşmiş meşhur Pazarcık helvasıyla faydası daha çok artıyor. Aslında boza hafif ekşitilerek kullanılırsa hazmı kolaylaştırıp bağırsakları temizliyor. Mayalandığı ilk anda tadı tatlı iken fermantasyon devam ettiği ölçüde zamanla ekşime başlar, aslında en faydalısı budur ama insanlarımız bilemedikleri için ekşidi diye atıyorlar."