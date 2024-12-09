101 yıldır kuşaktan kuşağa geçen mesleği sürdürüyor: "Kış günlerinin en şifalı reçetesidir"
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Abdullah Mercan ve oğulları, 101 yıldır kuşaktan kuşağa geçen boza imalatını devam ettiriyor.
Dedesiyle başlayan boza üretimini sürdüren Abdullah Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1917 yılında Yugoslavya'dan göç eden dedesi Osman Ağa'nın (Lokman Bayko) ilk zamanlar yaptığı bozayı sırtında sokaklarda sattığını, daha sonra Pazaryeri ilçesinde imalathane kurduğunu anlattı.