102 yaşındaki Ahmet dedenin uzun yaşam sırrıymış: "Asırlık çınarlar" 3 altın kuralı açıkladı
Cumhuriyet'in 102'nci yılına şahitlik eden Güneydoğu'nun "asırlık çınarları" gençlere sağlıklı yaşam için 3 altın tavsiyede bulundu.
Elazığ'ın Maden ilçesinin Plajköy köyünde 1921 yılında dünyaya gelen Yasin Balıkçı, okuma yazmayı köydeki "Mustafa" isimli bir arkadaşının desteğiyle öğrendi.
İnşası 1929 yılında başlayan ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 21'inci yıl dönümünde hizmete giren Ankara ile Siirt'in Kurtalan ilçesini bağlayan demiryolu ağının inşasına şahitlik eden Balıkçı, 1937 yılında Diyarbakır'ı ziyaret için Elazığ'dan trenle geçen Mustafa Kemal Atatürk'ü trenden indiği köydeki istasyonda henüz 16 yaşındayken demiryolu işçilerine katırla su taşırken görme fırsatı buldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde birçok ilde farklı kademelerde görev yaptıktan sonra emekli olan Balıkçı, hatıralarla dolu ömründe bir asrı geride bıraktı.
Balıkçı, yaz aylarını köyünde, kış aylarını ise Diyarbakır'daki oğlunun evinde geçiriyor.