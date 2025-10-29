102 yaşındaki Ahmet dedenin uzun yaşam sırrıymış: "Asırlık çınarlar" 3 altın kuralı açıkladı

"ATATÜRK ÇOK AKILLI BİR İNSANDI"

6 çocuğu, 14 torunu bulunan Balıkçı, AA muhabirine, hayatını hep çalışarak geçirdiğini, çalışmanın çok faydasını gördüğünü söyledi.



İkinci Dünya Savaşı döneminde 4 yıl askerlik, TCDD bünyesinde de 32 yıl görev yaptığını anlatan Balıkçı, Atatürk'ü gördüğü günü şöyle anlattı:



"Tren bize 1935'te geldi. Atatürk ise 1937'de geldi. Atatürk'ü Diyarbakır'a giderken Elazığ'da gördüm. (Hazar Gölü) Suyun içerisinde bir ada vardı. Tren durdu. Atatürk, adaya baktı. Atatürk'e at getirdiler, bindi ata ve adaya gitti. Adaya verem hastanesi yapacaktı. Sonra kendisi de hastalandı. O ölünce hastane de kaldı. Atatürk çok yaman biriydi, çok akıllı bir insandı."



Balıkçı, hayatı boyunca sağlığa zararlı hiçbir şeyi tüketmediğini belirtti.



Yasin Balıkçı'nın oğlu Turgut Balıkçı (72), annelerini 45 yıl önce kaybettiklerini söyledi.



Babasının çalışmayı seven, kötü alışkanlıkları bulunmayan bir kişi olduğunu ifade eden Balıkçı, "Babam stresi olmayan, kızmayan, sinirlenmeyen, evine bağlı, rahat bir insan. Her şeyi kafasına takan biri değil. Kötü bir alışkanlığı da yoktu. Evini seven ve mutlu olmayı bilen bir insan. Şimdiye kadar ömrü böyle geçti. Ayrıca hareketli biriydi ve yürümeyi çok severdi. Bir de yoğurdu çok severek tüketir." diye konuştu.