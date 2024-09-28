103 yıllık top mermisi enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Şeyh Turan Camisi minaresinin enkazından 103 yıllık top mermisi çıkarıldı.
Minaresindeki top mermisiyle kentin sembol yapılarından olan Şeyh Turan Camisi’nde ayrıştırma çalışmaları titizlikle devam ederken ekiplerce bulunan mermi, muhafaza altına alındı.
Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi'ndeki Bahtiyar Yokuşu'nda bulunan Şeyh Turan Camisi’nde incelemelerde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, gazetecilere, caminin 17. yüzyılın ortalarında yapıldığını ve 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen çöktüğünü söyledi.