1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre

Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metrede doktorların tedavi ettiği ABD'li Mark Dickey (40) kurtarma çalışmalarında son 400 metreye ulaştırıldı. Sedye ile adam adım gün yüzüne çıkartılan Dickey'in en geç yarın akşam saatlerinde mağaradan çıkışı bekleniyor. Dickey, mağaradan çıkarılınca en yakın hastaneye sevk edilecek.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 1

Keşif çalışması için 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Dickey'in (40) sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti.

Doktorların, hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine dün akşam saatlerinde tahliye çalışmasına başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 2

Dickey, ekiplerin yardımıyla ilk olarak 680 metre derinlikte oluşturulan kampa götürüldü ve dinlenmesi sağlandı.

Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey'in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırmak üzere harekete geçti.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 3

Mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilecek tahliye işlemi sürüyor.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 4

7 ayrı bölüme ayrılan mağarada sedye ile taşınan Dickey, bugün son 400 metreye ulaştırıldı. Bir bölümü yürüyerek geçen Dickey'in en geç yarın akşam saatlerinde mağaradan çıkarılması bekleniyor.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 5

"MİDE KANAMASI PROBLEMİNİ AŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cenk Yıldız, gazetecilere, operasyonun güzel gittiğini söyledi.

ABD'li dağcının sağlık durumuna değinen Yıldız, "Kendisinin sağlık durumu genel anlamıyla güzel. Sıvıyla beslenmesi devam ediyor. Plazma ve serum destekleriyle şu an için mide kanaması problemini aşmış bulunmaktayız." dedi.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 6

Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) Teknik Komisyon Başkanı Giuseppe Conti, mağaranın kurtarma çalışması için hazırlandığını ifade ederek, "Tıbbi ekibimiz Mark'ın durumunu mümkün olduğunca stabil tutmak için gerçekten çok çalışıyor. Dünden itibaren mağara boyunca onu sedyeyle taşımaya başladık. Mark'ın durumunun kötüleşmesi riskini göze alamayacağımız için bunu çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 7

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç de çalışmanın işbirliği ve koordinasyonla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Operasyon sağ salim bittiği vakit dünyanın en büyük operasyonlarından biri olacak." diye konuştu.

Genç, sedyenin geçişi için mağaranın bazı noktalarında genişletme yapıldığını sözlerine ekledi.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 8

EKİPLER 2 BİN 200 RAKIMDAKİ BÖLGEDE HAZIR BEKLİYOR

Tahliyenin sorunsuz tamamlanması için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki bölgede kurulan koordinasyon çadırında, AFAD, UMKE, jandarma, ECRA ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri hazır bekliyor.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 9

Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel katılıyor.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 10
1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi için son 400 metre - 11
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