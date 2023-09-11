1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi sürüyor

"İlk hedef olan 680 metre kampına getirildi. Daha önce 4 ünite kan verilmişti orada da kendisine 2 ünite kan ile plazma verildi. Damar yoluyla beslenmesi sağlandı. Genel durumu düzeltildikten sonra da tekrar taşıma başladı. Bugün ikinci hedef 500 metre. 500 metrede de medikal olarak her şeye hazırlıklıyız. Tüm rota boyunca kendisine mutlaka 1 hekim eşlik edecek."