1040 metre derinlikte operasyon: ABD'li dağcının tahliyesi sürüyor
Mersin'in Anamur ilçesinde, keşif amaçlı indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Mark Dickey için başlatılan tahliye çalışması devam ediyor.
Keşif çalışması için 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Dickey'in (40) sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti.
Doktorların, hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine dün akşam saatlerinde tahliye çalışmasına başlandı.