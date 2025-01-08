105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davası: Dört sanığa 21'er yıl ve iki sanığa 8'er yıl hapis

Mahkeme heyeti, geçmişte Osmaniye Belediye Başkanı görevinde de bulunan belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara, Ayhan Gedik, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç'u "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl, Faruk Pilge ve Mustafa İpek'i ise "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un 3 yıl belediyede görevde bulunmalarının yasaklanmasına hükmetti. Sanıklardan Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın ise beraatine karar verildi.