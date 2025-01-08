105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davası: Dört sanığa 21'er yıl ve iki sanığa 8'er yıl hapis
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada, dört sanığa 21'er yıl ve iki sanığa 8'er yıl hapis cezası verildi, iki sanık ise beraat etti.
Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu fenni mesul Ayhan Gedik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar geçmişte Osmaniye Belediye Başkanı görevinde de bulunan belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara ile müdürlük çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant, fenni mesul Haluk Koç, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklardan eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ise duruşmaya gelmedi.