1071 akademisyenden Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri
ntv.com.tr
1071 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri imzaladı. Açıklamada, Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştırılamaz" denildi.
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Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 1071 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bir bildiri imzaladı.
Bildiride şu ifadeler kullanıldı:
"Sözde “barış bildirisi” adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını “hak ihlali” gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır.
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Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır.
Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez.
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Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.
İmzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.
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4Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."
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